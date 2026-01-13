«Для наемников нет ничего святого. Они уничтожают всех — и стариков, и женщин, и детей. У них есть только одна цель — как можно обогатиться. Ведь значительная часть приехала сюда не воевать ради идеи, а именно зарабатывать за счет грабежей и подобного рода карательных операций. При этом и у наемников, и у боевиков киевского режима излюбленной системой являются пытки гражданских и военнопленных. У них это уже вошло в норму и никого сейчас не удивляет», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.