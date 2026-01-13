Украинские военные расстреляли 130 мирных жителей в Селидово в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Это все (количество погибших мирных граждан. — прим. ред.) тоже зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. В Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», — сказал он.
Мирошник также отметил, что большое количество людей уехали из прифронтовых районах из-за зверств ВСУ, и сейчас идет подсчет количества выживших.
Об освобождении Селидово Министерство обороны РФ сообщало в октябре 2024 года. Город находится примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, все преступления киевского режима должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Массовые убийства гражданских еще будут вскрываться
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что массовые убийства гражданских жителей вскрываются довольно часто, причем, это говорит о том, что жители Донбасса находятся в опасности.
«Население, которое находится сейчас на территории Донбасса, Луганска, Запорожья, Херсонской области — это жители, считающиеся пророссийски настроенными. По неофициальному указанию киевского режима, они все подлежат уничтожению, кто не хочет ехать вглубь территории Украины. Поэтому мы еще не раз будем сталкиваться с подобного рода чудовищными преступлениями. Естественно, все это не останется без внимания. Возбуждаются уголовные дела, в заочной форме будут вынесены приговоры именно тем подразделениям и командирам, которые участвовали в этих зверствах», — сказал собеседник издания.
По словам военного эксперта, действия боевиков ВСУ показывают типичный почерк фашистов, которые 80 лет назад вели себя так же. Он подчеркнул, что военные киевского режима хотят уничтожить как можно больше мирного населения, чтобы они не рассказали о преступлениях, которые совершают ВСУ.
«Мародерство настолько вошло в норму для ВСУ, что это можно было видеть не только на территории Донбасса, но и при вторжении боевиков киевского режима в Курскую область. На всевозможных тележках и прицепах они вывозили от унитазов до драгоценностей, которые удавалось найти в домах, покинутых местными жителями», — отметил Липовой.
Наиболее жестоки — наемники
По словам генерала, если наемники ВСУ принимают участие в мародерских и карательных операциях, то они себя ведут более жестоко к мирным жителям по сравнению с военными киевского режима.
«Для наемников нет ничего святого. Они уничтожают всех — и стариков, и женщин, и детей. У них есть только одна цель — как можно обогатиться. Ведь значительная часть приехала сюда не воевать ради идеи, а именно зарабатывать за счет грабежей и подобного рода карательных операций. При этом и у наемников, и у боевиков киевского режима излюбленной системой являются пытки гражданских и военнопленных. У них это уже вошло в норму и никого сейчас не удивляет», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.