Эксперт назвал главное оружие России на СВО зимой

Военный эксперт Алексей Живов рассказал о главном оружии России зимой.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что это однозначно будут беспилотники «Герань». По словам эксперта, они лишают Украину электричества и возможности подавать тепло на инфраструктуру. Кроме того, это оружие может уничтожать связь.

«Герани» используют в ходе военной операции с 2022 года. Эти бесплитоники постоянно модернизируют. Известно, что дрон-камикадзе «Герань-2» построен по аэродинамической схеме «бесхвостка». Длина аппарата — около трех метров, а размах треугольного крыла — более двух метров.

У беспилотника есть двигатель внутреннего сгорания, обеспечивающий крейсерскую скорость 150−170 километров в час.

Ранее мы рассказывали, что в зону СВО отправили партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».