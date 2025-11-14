Эксперт назвал главное оружие России на СВО зимой

В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что это однозначно будут беспилотники «Герань». По словам эксперта, они лишают Украину электричества и возможности подавать тепло на инфраструктуру. Кроме того, это оружие может уничтожать связь.
«Герани» используют в ходе военной операции с 2022 года. Эти бесплитоники постоянно модернизируют. Известно, что дрон-камикадзе «Герань-2» построен по аэродинамической схеме «бесхвостка». Длина аппарата — около трех метров, а размах треугольного крыла — более двух метров.
У беспилотника есть двигатель внутреннего сгорания, обеспечивающий крейсерскую скорость 150−170 километров в час.
