Эксперт: пойдет ли Зеленский на территориальные уступки, если Киев вступит в ЕС

В Еврокомиссии считают, что Владимир Зеленский будет готов согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта на Украине в случае, если сможет представить вступление страны в Европейский союз как выигрыш от переговоров для Киева. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на официальных лиц ЕК.
«Чиновники Еврокомиссии полагают, что Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат», — пишет издание.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Получение статуса кандидата является началом пути по вступлению в ЕС. При этом Турция находится в таком статусе с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в Евросоюз вступила Хорватия — в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Не первостепенный вопрос
Политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что вступление Украины в ЕС является не первостепенным вопросом, однако территории — ключевое обсуждение.
«Мы живем в политическом мире, когда вероятность каких-либо событий довольно трудно рассчитать, потому что есть непредсказуемые акторы. И здесь, что касается вступления в Евросоюз, мы знаем, что есть акторы, которые против этого, они об этом прямо высказываются. Но позиция Москвы такая, что в принципе, наверное, она не против движения Украины в сторону Евросоюза. Это же не НАТО, но, как мне кажется, этот вопрос не стоит на повестке, он не первостепенный. Вопрос обсуждения территории, конечно, ключевой. Здесь есть сигналы из Вашингтона, и понятно, как к этому относится киевский режим в его нынешнем представлении», — сказал собеседник издания.
Всё решат Россия и США
По словам политолога, со стороны Европейского союза уже были даны четкие ответы по поводу вступления Украины в объединение. Он отметил, что вероятность этого не очень высокая.
«Мне кажется, что переговорный процесс все-таки сосредоточен на другом векторе. Это не Киев — Брюссель, а все же Москва — Вашингтон. И какие решения будут, от этого уже все будет происходить. Я напомню, что перед Новым годом проходили обсуждения планов из 29 пунктов, из 19 пунктов и так далее. Но Москве эти планы никто не предоставил ни в каком виде и порядке. И нет позиции Москвы, потому что с ней пока это еще не обсуждали. Есть вероятность, что вообще такие вопросы будут обсуждаться не с Зеленским. И только после политических событий — соглашение и проведение выборов», — добавил эксперт.