Эксперт: пойдет ли Зеленский на территориальные уступки, если Киев вступит в ЕС

«Мы живем в политическом мире, когда вероятность каких-либо событий довольно трудно рассчитать, потому что есть непредсказуемые акторы. И здесь, что касается вступления в Евросоюз, мы знаем, что есть акторы, которые против этого, они об этом прямо высказываются. Но позиция Москвы такая, что в принципе, наверное, она не против движения Украины в сторону Евросоюза. Это же не НАТО, но, как мне кажется, этот вопрос не стоит на повестке, он не первостепенный. Вопрос обсуждения территории, конечно, ключевой. Здесь есть сигналы из Вашингтона, и понятно, как к этому относится киевский режим в его нынешнем представлении», — сказал собеседник издания.