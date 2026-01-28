Эксперт: насколько вероятен сценарий Фицо об окончании конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что военный конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года. В том же году должно вступить в силу эмбарго Евросоюза на российский газ.
По его мнению, по окончании боевых действий «все придут в себя».
«Потому что такой разрыв с российской энергетикой — это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», — заявил Фицо.
Словацкий премьер также отметил, что после прекращения СВО страны Европы стремительно возобновят экономическое сотрудничество с Россией. Он подчеркнул, что представители бизнеса из стран Евросоюза проявят повышенный интерес к российскому рынку, стремясь реализовать коммерческие проекты.
Сценарий вполне реалистичен
Политолог, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин специально для ВФокусе Mail рассказал, что срок для завершения украинского конфликта, который озвучил Фицо, является достаточным для этого.
«Сейчас мы видим, как идут переговоры в Абу-Даби. Правда, пока не слышал никакой конкретики, только одни отзывы, что есть прогресс. Есть и подозрения, что какая-либо из сторон может имитировать свою заинтересованность в переговорах и готовность пойти на компромисс. Поэтому, если нет конкретики, то значит не так все просто. При этом вероятность завершения конфликта до 1 ноября 27-го года есть, может быть, даже и достаточно высокая, поскольку срок большой», — сказал собеседник издания.
Европа продолжает сотрудничество с Россией
По словам политолога, все страны Европейского союза продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на все их публичные заявления о том, что нужно это прекратить.
«На самом деле через третьи страны они продолжают приобретать и нефть, и газ, и разную сельскохозяйственную продукцию, и прочее. При этом они не готовы это признать, поскольку тем самым они нарушат свои принципы.», — добавил Козюлин.
Он также отметил, что после начала конфликта многие связи с Россией были потеряны, из-за чего страны Европы сейчас несут серьезные потери. Причем, европейцы потеряли гораздо больше, чем Москва, сообщил политолог.
«По завершению конфликта европейцы и их бизнес захотят восстановить свои позиции, наладить новые связи. Кто первый это сделает, тот выиграет, будет определенная конкуренция. Те же европейские политики также очень заинтересованы в установлении нового режима безопасности в Европе. Я думаю, что это тоже начнется сразу после решения конфликта», — заявил эксперт.
При этом политолог уточнил, что некоторые страны Европы — Великобритания, Польша, страны Прибалтики — будут возражать восстановлению связей с Россией.
«А, к примеру, Италия, Германия, Франция будут выступать за. Можно сказать, что Европа будет некоторым образом разделена. Но все будет зависеть от общей европейской позиции, которая зависит от США. Поэтому, я думаю, что по завершению конфликта позиция Европы переменится», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.