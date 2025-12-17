Эксперт: прекратит ли Польша поставки вооружения ВСУ

«Может быть, это не политкорректно, но еврей (Зеленский. — прим. ред.) на Киевском престоле поляка раздражает по факту. В контексте украинского конфликта Варшава изначально рассматривала концепцию двух зол — Украина и Россия. В итоге Польша выбрала сотрудничество с Киевом. Но это не означает, что в Варшаве забыли все остальное. При этом если на каком-то этапе выяснится, что Россия это меньше зло, то, соответственно, отношения с Киевом будут ухудшаться, а с Москвой улучшаться. Но это не произойдет завтра и даже не в 26-м году. Это на долгую перспективу», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.