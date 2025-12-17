Эксперт: прекратит ли Польша поставки вооружения ВСУ

Ссора президента Польши Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского грозит прекращению поставок и логистическому коллапсу ВСУ. Об этом заявил бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Навроцкий постоянно говорит ему (Зеленскому — прим. ред.), что у Киева не будет ни политической, ни финансовой помощи, если он не изменится и не станет благодарным. А тот, понятное дело, не станет, ну и все. Навроцкий терпеть не будет и, что называется, прикрутит кран, что приведет к краху ВСУ», — сказал он.
По его словам, глава киевского режима зря рассчитывает на связи с премьером Польши Дональдом Туском, который сам находится в крайне натянутых отношениях с Навроцким.
Накануне Навроцкий в интервью порталу Wiadomosci раскритиковал Зеленского за то, что тот воспринимает помощь от Варшавы как должное. Он также отмечал, что между Польшей и Украиной потерян «элемент партнерства».
Будет ждать отмашку Брюсселя
Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Варшава никогда, как и любая другая страна мира, не получит благодарность Киева. Причем, как отметил политолог, после завершения конфликта Украина начнет говорить, что «виноваты были абсолютно все — Турция, Китай, Индия, США, европейцы и даже пингвины в Антарктиде».
При этом он добавил, что вопрос об эксгумации жертв Волынской резни Киевом так и не решен. Причем, в Польше нет ни одного человека, который бы не знал про нее. Если кто-то в Киеве думает, что этот вопрос можно замять, то это не так, подчеркнул эксперт. Но все же Навроцкий более чем сдержанно относится к Украине, сообщил Межевич.
«Мятеж против Зеленского Польша первой никогда не начнет и не возглавит. Варшава всегда будет смотреть, а что происходит с Брюсселем. Если там, к примеру, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скажет: “мы посоветовались и решили украинский проект закрывать”, то в этом случае Польша не будет бежать впереди паровоза. Она сначала пересчитает деньги, а потом будет думать, что делать завтра», — сказал собеседник издания.
Раздражение Польши
Политолог отметил, что Зеленский раздражает «многих серьезных людей своей кинематографичностью, своеобразной манерой речи».
«Может быть, это не политкорректно, но еврей (Зеленский. — прим. ред.) на Киевском престоле поляка раздражает по факту. В контексте украинского конфликта Варшава изначально рассматривала концепцию двух зол — Украина и Россия. В итоге Польша выбрала сотрудничество с Киевом. Но это не означает, что в Варшаве забыли все остальное. При этом если на каком-то этапе выяснится, что Россия это меньше зло, то, соответственно, отношения с Киевом будут ухудшаться, а с Москвой улучшаться. Но это не произойдет завтра и даже не в 26-м году. Это на долгую перспективу», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.