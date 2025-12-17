Популярные темы
Эксперт: прекратит ли Польша поставки вооружения ВСУ

Ссора президента Польши Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского грозит прекращению поставок и логистическому коллапсу ВСУ, заявил бывший помощник украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин. Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич специально для ВФокусе Mail рассказал, насколько реалистичен такой шаг со стороны Варшавы.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Ссора президента Польши Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского грозит прекращению поставок и логистическому коллапсу ВСУ. Об этом заявил бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Навроцкий постоянно говорит ему (Зеленскому — прим. ред.), что у Киева не будет ни политической, ни финансовой помощи, если он не изменится и не станет благодарным. А тот, понятное дело, не станет, ну и все. Навроцкий терпеть не будет и, что называется, прикрутит кран, что приведет к краху ВСУ», — сказал он.

По его словам, глава киевского режима зря рассчитывает на связи с премьером Польши Дональдом Туском, который сам находится в крайне натянутых отношениях с Навроцким.

Накануне Навроцкий в интервью порталу Wiadomosci раскритиковал Зеленского за то, что тот воспринимает помощь от Варшавы как должное. Он также отмечал, что между Польшей и Украиной потерян «элемент партнерства».

Будет ждать отмашку Брюсселя

Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Варшава никогда, как и любая другая страна мира, не получит благодарность Киева. Причем, как отметил политолог, после завершения конфликта Украина начнет говорить, что «виноваты были абсолютно все — Турция, Китай, Индия, США, европейцы и даже пингвины в Антарктиде».

При этом он добавил, что вопрос об эксгумации жертв Волынской резни Киевом так и не решен. Причем, в Польше нет ни одного человека, который бы не знал про нее. Если кто-то в Киеве думает, что этот вопрос можно замять, то это не так, подчеркнул эксперт. Но все же Навроцкий более чем сдержанно относится к Украине, сообщил Межевич.

«Мятеж против Зеленского Польша первой никогда не начнет и не возглавит. Варшава всегда будет смотреть, а что происходит с Брюсселем. Если там, к примеру, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скажет: “мы посоветовались и решили украинский проект закрывать”, то в этом случае Польша не будет бежать впереди паровоза. Она сначала пересчитает деньги, а потом будет думать, что делать завтра», — сказал собеседник издания.

Раздражение Польши

Политолог отметил, что Зеленский раздражает «многих серьезных людей своей кинематографичностью, своеобразной манерой речи».

«Может быть, это не политкорректно, но еврей (Зеленский. — прим. ред.) на Киевском престоле поляка раздражает по факту. В контексте украинского конфликта Варшава изначально рассматривала концепцию двух зол — Украина и Россия. В итоге Польша выбрала сотрудничество с Киевом. Но это не означает, что в Варшаве забыли все остальное. При этом если на каком-то этапе выяснится, что Россия это меньше зло, то, соответственно, отношения с Киевом будут ухудшаться, а с Москвой улучшаться. Но это не произойдет завтра и даже не в 26-м году. Это на долгую перспективу», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.