Эксперт: насколько эффективно обучение на виртуальном стрельбище в ФРГ для боевиков ВСУ

«Однако эффект свой дает. При такой подготовке используются последние технологии. Человек как будто в реальном бою находится. С точки зрения психологической подготовки, это повышает уровень стрессоустойчивости. Дорогая, но все же интересная практика. Если посмотреть на то, что творится не только в рядах ВСУ, но и в высшем политическом руководстве, то становится понятно — если есть деньги, то их обязательно своруют. Видимо, и на Западе грех не украсть средства, которые идут на помощь Украине», — сказал собеседник издания.