Военные киевского режима проходили курс молодого бойца в Германии, в него входило в том числе обучение на виртуальном стрельбище. Об этом рассказал взятый в плен в Волчанске солдат ВСУ с позывным Ганс.
«Учили бегать по лесам, маскироваться, обороняться, брать окопы. С винтовкой немецкой, один раз у нас была “Багира”. Виртуальное стрельбище, это уже в самом конце обучения было, типа тир. Там дали нам [автомат] с коллиматором, а [до этого] бегали просто с механическим прицелом. Бумажку дали обычную А4, распечатанную на принтере, где написана фамилия, имя, такой-то прошел курс в Германии, типа ГОСТ или что, какие-то буквы и цифры», — сказал пленный на видео, размещенном Министерство обороны России.
Ганс также добавил, что не подходил по возрасту для прохождения обучения в Германии, однако его все равно туда отправили.
«Возрастной набор до 35, мне 48. Я сам был удивлен. В Германию лучше, чем лес валить и ямы копать», — подчеркнул он.
Пленный уточнил, что его мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата), когда он ходил в магазин за хлебом. По его словам, у него проблемы с ногами, варикоз. Также он сообщил, что у него есть жена и мать, а сам он — русский.
Дорого, но интересно
Член президиума организации «Офицеры России», участник боевых действий, полковник Тимур Сыртланов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что обучение на виртуальном стрельбище является одним из этапов подготовки. Он уточнил, что это нормальная практика, однако слишком финансово затратна.
«Однако эффект свой дает. При такой подготовке используются последние технологии. Человек как будто в реальном бою находится. С точки зрения психологической подготовки, это повышает уровень стрессоустойчивости. Дорогая, но все же интересная практика. Если посмотреть на то, что творится не только в рядах ВСУ, но и в высшем политическом руководстве, то становится понятно — если есть деньги, то их обязательно своруют. Видимо, и на Западе грех не украсть средства, которые идут на помощь Украине», — сказал собеседник издания.
Насколько эффективна подготовка
По словам военного эксперта, эффективность подобной подготовки показывает сам факт того, что военный киевского режима с позывным Ганс попал в плен. Он уточнил, что несмотря на обучение в Германии, солдат ВСУ все равно выбрал жизнь, поэтому и сложил оружие.
«Боевики ВСУ по несколько месяцев проходят за границей обучение, на которое выделяют деньги, а потом сразу попадают в плен, потому что хотят жить и не желают принимать участие в боевых действиях за просроченную президентскую силу. Я много видел мнений по поводу подобной подготовки, но могу сказать, что эффективности в этом ноль», — отметил Сыртланов.
Он пояснил, что у западных инструкторов совершенно другие стандарты, сам менталитет солдат ВСУ «все-таки ближе к нам». Поэтому, как подчеркнул полковник, то, что навязывают военным киевского режима на Западе, не принимается ими. Причем, в первую очередь речь идет о психологической составляющей.
«Это другой мир, другие люди. При этом такая подготовка продолжается, так как на это выделяются деньги, которые идут якобы на помощь Украине. Странам Запада проще у себя принимать боевиков ВСУ, поскольку свои специалисты могут попасть под российский удар на украинской территории», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.