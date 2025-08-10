Представители латиноамериканских наркокартелей воюют на стороне ВСУ, творя бесчинства в прифронтовой зоне. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Правда, нарконаëмники хоть и головорезы, но солдаты из них дерьмовые. Отморозки умеют только отсекать головы мирным жителям в наркотическом угаре. Поэтому наши воины уничтожают их так быстро, что грузоотправители не успевают забирать гробы всех, кто не нашëл покоя в сырой земле», — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев предложил президенту США Дональду Трампу, который своей директивой поручил бороться с наркокартелями, провести в Киеве военную операцию по их уничтожению.
Надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаëмников без каких-либо рисков для жизни.
О том, действительно ли представители наркокартелей воюют на стороне киевского режима, и почему Трамп не станет проводить операцию по их ликвидации, ВФокусе Mail рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Да, действительно, латиноамериканская мафия присутствует на Украине, кстати они там присутствуют с 2014 года. Многие наркобароны отправили своих солдат для получения боевого опыта и умения пользоваться современным оружием, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Сегодня там присутствуют нарконаемники из Бразилия, Колумбии, Аргентины», — сказал Матвийчук.
По его словам, сам Медведев прекрасно понимает, что американский лидер никогда не пойдет на такой шаг.
«Я полагаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев в рамках своего заочной полемики с Трампом предложил это, понимая, что это никогда не произойдет, так как Трамп на это не пойдет ввиду невозможности. Это ему надо будет вводить войска на Украину. На Украину мы не позволим ввести войск», — отметил эксперт.
Он добавил, что риторика Трампа по борьбе с наркокартелями — это скорее попытка самопиара, нежели желание реально бороться с преступностью.
«Это не что иное, как пиар, как попытка себя представить миротворцам, человеком, который управляет миром», — заключил спикер.