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Эксперт напомнила, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя осенью

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной и продлится с 28 октября по 2 ноября из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова.

Источник: Freepik

Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

«В 2024 году в соответствии с постановлением правительства РФ от 10.08.2023 N 1314 “О переносе выходных дней в 2024 году” выходной с субботы 2 ноября был перенесен на вторник 30 апреля. Суббота 2 ноября 2024 года будет сокращенным рабочим днем», — сказала Владимирова.

Однако она отметила, что у россиян все равно будут два дня для отдыха — в воскресенье и понедельник 3 и 4 ноября. При этом будний день стал выходным благодаря празднованию Дня народного единства.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться “О днях воинской славы и памятных датах России”).