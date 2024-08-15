Эксперт напомнила, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя осенью

Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.
«В 2024 году в соответствии с постановлением правительства РФ от 10.08.2023 N 1314 “О переносе выходных дней в 2024 году” выходной с субботы 2 ноября был перенесен на вторник 30 апреля. Суббота 2 ноября 2024 года будет сокращенным рабочим днем», — сказала Владимирова.
Однако она отметила, что у россиян все равно будут два дня для отдыха — в воскресенье и понедельник 3 и 4 ноября. При этом будний день стал выходным благодаря празднованию Дня народного единства.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться “О днях воинской славы и памятных датах России”).