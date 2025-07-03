Эксперт напомнил о льготах, которые положены предпенсионерам в России

Предпенсионерам в России положено частичное освобождение от имущественного и земельного налога, повышенное пособие по безработице и региональные меры поддержки, напомнил в беседе «РИА Новости» старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
По словам эксперта, предпенсионер имеет право на ряд федеральных льгот. Например, он частично освобождается от имущественного и земельного налога, имеет право на повышенный размер пособий по безработице и более длительный период их получения.
Помимо федеральных льгот, в некоторых регионах имеются дополнительные меры поддержки. При этом сами границы предпенсионного возраста также немного отличаются в зависимости от региона.
«До конца прошлого года в Москве женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, получали право на бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение, если есть соответствующие медицинские показания», — пояснил эксперт.
Предпенсионный возраст наступает за пять лет до выхода на пенсию. Статус предпенсионера следует уточнять индивидуально. С 2028 года, когда пенсионная реформа завершится, пенсионерами будут считаться женщины с 60 лет и мужчины с 65 лет, а предпенсионерами соответственно с 55 и 60 лет. Допустимо получить этот статус и раньше, если планируется выйти на пенсию досрочно. Такая возможность есть у работников вредных производств или жителей Крайнего Севера, у водителей городского общественного транспорта, у тех, кто отслужил по контракту. Помимо этого, предпенсионеру положено два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила, что работодатели не могут уволить предпенсионеров без согласия профсоюза или трудовой инспекции. Более того, если россиянин с таким статусом потерял работу, ему положено бесплатное переобучение и помощь с трудоустройством.
До этого «Известия» выяснили, что работодатели стали чаще приглашать на работу специалистов старше 50 лет. Чаще всего соискателей предпенсионного возраста приглашают на должности рабочего и обслуживающего персонала, в сферы логистики, продаж, строительства, недвижимости и производства.
Как объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, причина повышенного интереса работодателей к специалистам предпенсионного возраста кроется в дефиците кадров. По ее словам, опытные возрастные сотрудники сохраняют высокий уровень работоспособности и менее требовательны к размеру зарплаты.