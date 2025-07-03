Эксперт напомнил о льготах, которые положены предпенсионерам в России

Предпенсионный возраст наступает за пять лет до выхода на пенсию. Статус предпенсионера следует уточнять индивидуально. С 2028 года, когда пенсионная реформа завершится, пенсионерами будут считаться женщины с 60 лет и мужчины с 65 лет, а предпенсионерами соответственно с 55 и 60 лет. Допустимо получить этот статус и раньше, если планируется выйти на пенсию досрочно. Такая возможность есть у работников вредных производств или жителей Крайнего Севера, у водителей городского общественного транспорта, у тех, кто отслужил по контракту. Помимо этого, предпенсионеру положено два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации.