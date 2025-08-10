Эксперт: начнет ли Иран войну в Закавказье из-за Зангезурского коридора

«Понятно, что Зангезурский коридор проходит вдоль северной иранской границы. Заявление о том, что Азербайджану и Нахичевани он не нужен, потому что у них есть Иран, это опять же попытка своего рода показать, что мы здесь, помахать рукой, мы тоже хотим получать деньги от транзита. И конечно Ирану не нравится, что американцы вот так внезапно оказываются у руля и будут контролировать весь этот путь в рамках соглашения, подписанного между Арменией и Азербайджаном под эгидой США. Только здесь надо понимать, что это не соглашение, это декларация, это лишь провозглашение намерений, но не итоговое соглашение. Никто вообще не говорит о том, что будет какое-то окончательно урегулированное соглашение», — сказал Крылов.