Эксперт: начнет ли Иран войну в Закавказье из-за Зангезурского коридора

Иран выступает против создания Зангезурского коридора, который будет проходить через территорию Армении и соединит между собой большую часть Азербайджана и Нахичеванскую автономию. Исламская республика будет всеми силами препятствовать реализации данного проекта. Об этом заявил советник верховного лидера ИРИ по международным делам Али Акбар Велаяти.
«Претворение в жизнь этой идеи поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, поэтому Иран подчеркивает, что будет двигаться по пути обеспечения безопасности Южного Кавказа как с Россией, так и без нее. На самом деле мы уверены, что стратегически Россия также настроена против этого коридора», — сказал политик в интервью Tasnim.
Также он заявил о недопустимости передачи управления данным коридором в руки Вашингтона. Велаяти напомнил, что Каспийский регион — «полузакрытый, принадлежащий исключительно имеющим выход к морю странам». Соответственно, для транспортировки углеводородов через него требуется согласие всех стран региона.
«Помимо Турции, которая является членом НАТО, другие страны альянса также хотят присутствовать в регионе. НАТО хочет встать между Ираном и Россией, как гадюка, но Иран этого не допустит», — подчеркнул политик.
О том, сможет ли Иран что-то противопоставить США в регионе и пойдет ли на решение данного вопроса военным путем, специально для ВФокусе Mail рассказал научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов.
Эксперт считает, что не стоит рассматривать данное заявление как сигнал к действию, поскольку в современных международных реалиях слова нередко расходятся с действиями.
«Понятно, что Зангезурский коридор проходит вдоль северной иранской границы. Заявление о том, что Азербайджану и Нахичевани он не нужен, потому что у них есть Иран, это опять же попытка своего рода показать, что мы здесь, помахать рукой, мы тоже хотим получать деньги от транзита. И конечно Ирану не нравится, что американцы вот так внезапно оказываются у руля и будут контролировать весь этот путь в рамках соглашения, подписанного между Арменией и Азербайджаном под эгидой США. Только здесь надо понимать, что это не соглашение, это декларация, это лишь провозглашение намерений, но не итоговое соглашение. Никто вообще не говорит о том, что будет какое-то окончательно урегулированное соглашение», — сказал Крылов.
Данное соглашение, по его словам, для президента США Дональда Трампа стало очередной сделкой, которые не всегда работают так, как задумывалось изначально.
«Как это будет потом работать, его вообще не волнует. Он конкретно здесь и сейчас получает политическую выгоду, что вот он добился успеха хоть в чем-то. С Газой не получилось, с Украиной не получилось, с Ближним Востоком в целом тоже не получилось. Вот хотя бы здесь немножко получилось. Это такой маленький кусочек пирога на американский стол. Поэтому здесь нет никаких оснований рассчитывать, что после этого подписания наступит мир и божья благодать в регионе. Опыт других регионов показывает, что как только американцы вмешиваются со своим уставом в чужой монастырь, особенно в восточный монастырь, достаточно быстро ситуация становится взрывоопасной», — отметил политолог.
Иран, в свою очередь, даже если и решится на какие-то действия, то не сможет помешать созданию данного коридора, считает спикер.
«Начать агрессию против Азербайджана — это одновременно начать агрессию против Турции. Иными словами, начать войну на два фронта, учитывая то, что часть населения Ирана являются азербайджанцами по национальности. Военная агрессия против Армении ничем хорошим не закончится, потому что рано или поздно это перейдёт к столкновению с американцами, возможно с европейцами, что опять же не несёт в себе в долгосрочную нестабильность. И самое главное никаких ни стратегических, ни политических выгод не будет, а отношения с соседним государством будут разрушены на долгие годы, десятилетия и, скорее всего, даже столетия», — подчеркнул он.