Эксперт: выборы президента должны изменить Конституцию Украины

На фоне активных слухов о мирном соглашении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы. Юрист Андрей Бендер пояснил для ВФокусе Mail, сколько времени может занять процесс изменения законодательства.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы на Украине. Однако для этого в стране придется менять законодательство. Политик отметил, что уже обратился к парламентариям, чтобы те начали искать пути реформ.

Юрист Андрей Бендер сообщил, что в данный момент на Украине действует запрет на переизбрание главы государства в военное время, который ввел указом сам Зеленский. К тому же для проведения президентских выборов придется менять Конституцию.

Если отменить указ будет несложно, то вторая часть затянется. Дело в том, что в Конституции должны быть указаны территории государства, на котором будут проходить выборы. Это заставит украинских властей сделать выбор, исключать или оставлять в законе регионы, которые после референдума перешли в состав России.

«Если исключат, то тем самым признают, что данные территории относятся к Российской Федерации. Если же он не исключат эти регионы, то будет считаться, что выборы не прошли на этих территориях. Как мы в этом случае будем говорить о легитимности избранного президента? Здесь необходимо смотреть, каким образом будут внесены изменения в Конституцию», — отмечает юрист.

Если же не брать это в расчет, то изменить закон на Украине и провести выборы вполне возможно, считает эксперт. Однако на это может уйти очень много времени.

«На сегодняшний день возможно внести изменения в Конституцию, чтобы провести выборы в военное время. Проблем в этом абсолютно нет. Однако при изменении Конституции должен быть исполнен определенный порядок. На это может понадобиться минимум полгода. Поправки необходимо составить и утвердить, после должен быть издан указ президента о внесении изменений. Это все должно пройти в нескольких чтениях», — добавляет Бендер.

При этом юрист отмечает, что Зеленский может выбрать пунктами голосования оборонные предприятия, которые являются целями российских военных. В таком случае украинские власти будут заявлять, что эти объекты уже являются гражданским и не должны находится под ударом.

«Однако это уже будет видно ближе к проведению выборов. Тем более участки, где пройдет голосование, должны стать общедоступной информацией», — завершает мысль спикер.

