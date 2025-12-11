Эксперт: выборы президента должны изменить Конституцию Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы на Украине. Однако для этого в стране придется менять законодательство. Политик отметил, что уже обратился к парламентариям, чтобы те начали искать пути реформ.
Юрист Андрей Бендер сообщил, что в данный момент на Украине действует запрет на переизбрание главы государства в военное время, который ввел указом сам Зеленский. К тому же для проведения президентских выборов придется менять Конституцию.
Если отменить указ будет несложно, то вторая часть затянется. Дело в том, что в Конституции должны быть указаны территории государства, на котором будут проходить выборы. Это заставит украинских властей сделать выбор, исключать или оставлять в законе регионы, которые после референдума перешли в состав России.
«Если исключат, то тем самым признают, что данные территории относятся к Российской Федерации. Если же он не исключат эти регионы, то будет считаться, что выборы не прошли на этих территориях. Как мы в этом случае будем говорить о легитимности избранного президента? Здесь необходимо смотреть, каким образом будут внесены изменения в Конституцию», — отмечает юрист.
Если же не брать это в расчет, то изменить закон на Украине и провести выборы вполне возможно, считает эксперт. Однако на это может уйти очень много времени.
«На сегодняшний день возможно внести изменения в Конституцию, чтобы провести выборы в военное время. Проблем в этом абсолютно нет. Однако при изменении Конституции должен быть исполнен определенный порядок. На это может понадобиться минимум полгода. Поправки необходимо составить и утвердить, после должен быть издан указ президента о внесении изменений. Это все должно пройти в нескольких чтениях», — добавляет Бендер.
При этом юрист отмечает, что Зеленский может выбрать пунктами голосования оборонные предприятия, которые являются целями российских военных. В таком случае украинские власти будут заявлять, что эти объекты уже являются гражданским и не должны находится под ударом.
«Однако это уже будет видно ближе к проведению выборов. Тем более участки, где пройдет голосование, должны стать общедоступной информацией», — завершает мысль спикер.