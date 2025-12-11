Эксперт: выборы президента должны изменить Конституцию Украины

«Если исключат, то тем самым признают, что данные территории относятся к Российской Федерации. Если же он не исключат эти регионы, то будет считаться, что выборы не прошли на этих территориях. Как мы в этом случае будем говорить о легитимности избранного президента? Здесь необходимо смотреть, каким образом будут внесены изменения в Конституцию», — отмечает юрист.