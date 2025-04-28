Эксперт рассказал, на какую помощь от РФ может рассчитывать КНДР

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения Российской академии наук Александр Воронцов в разговоре с ВФокусе Mail сравнил ситуацию на Корейском полуострове с Ближним Востоком, где всегда ожидают вооруженный конфликт. Южная Корея является одним из главных врагов КНДР. Эксперт напомнил, что между Вашингтоном и Сеулом еще в 1953 году был подписан Договор о взаимной обороне.