Эксперт рассказал, на какую помощь от РФ может рассчитывать КНДР

Россия признала, что военнослужащие Северной Кореи принимали участие в операции по освобождению Курской области. В заявлении по случаю разгрома украинской группировки президент Владимир Путин отметил, что корейские солдаты и офицеры действовали в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
— Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину, как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой, — заявил глава государства.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, ссылаясь на соглашение между двумя странами, что Вооруженные силы России также готовы оказать помощь Пхеньяну, если это потребуется.
— В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, — гласит четвертая статья договора.
Кто может напасть на КНДР
Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения Российской академии наук Александр Воронцов в разговоре с ВФокусе Mail сравнил ситуацию на Корейском полуострове с Ближним Востоком, где всегда ожидают вооруженный конфликт. Южная Корея является одним из главных врагов КНДР. Эксперт напомнил, что между Вашингтоном и Сеулом еще в 1953 году был подписан Договор о взаимной обороне.
— Официальная политика Южной Кореи — поглощение северного соседа любым путем, не исключая военного. Цель — создание одной либеральной Кореи, — отметил Воронцов.
По его словам, большой войны никто не хочет. Американцы уже посчитали свои потенциальные потери и сочли их неприемлемыми, но нет гарантий, что локальные столкновения не перерастут в полномасштабный вооруженный конфликт.
— Начинать большую корейскую войну у всех заинтересованных в планы, я думаю, не входит, но то, что она может возникнуть, исключать нельзя, — считает собеседник ВФокусе Mail.
В последние годы Южная Корея и США проводят ряд совместных крупномасштабных учений. 17 апреля как раз начались тренировки Freedom Flag, в которых задействованы свыше 90 самолетов и 1,1 тысячи личного состава.
— Против кого они направлены? Естественно, против Северной Кореи. Там угроза постоянно присутствует, — подытожил Воронцов.