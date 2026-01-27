Эксперт: на что пойдет ЕС для принятия Украины в Евросоюз и чем это закончится

Частью мирного плана является вступление Украины в Евросоюз в 2027 году, однако этому будет противиться ряд европейских государств. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова передает издание Blic.
«Часть мирного плана — членство Украины в ЕС с 1 января 2027 года. <…> Ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия с этим не согласятся. Будут силовые изменения процедур, вопреки регламентам и всему остальному», — сказал он.
По его мнению, в текущем году «в ЕС и в мире будет много расколов по разным вопросам».
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что украинский вариант мирного урегулирования, переданный США, предполагает вступление в Евросоюз к 1 января 2027 года. Отмечается, что Брюссель поддерживает устремления Киева, хотя скорый прием Украины в ЕС будет означать «переписывание процедур по вступлению» в объединение.
Унаследуют позицию Трампа
Политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail напомнил о понятии «правовый нигилизм», законодателем которого является президент США Дональд Трамп, заявивший, что его не интересует международное право.
«Это, конечно, развязывает руки многим политикам. В первую очередь, европейским и британским. И здесь, если будет поставлена такая задача, то Вучич абсолютно прав. Будут изменены процедуры, исключено особое мнение Венгрии, Словакии, Чехии, Польши, Сербии и кого угодно, если будет такая политическая необходимость. Причем, позиция Трампа, который говорил, что руководствуется своим пониманием плохого и хорошего, будет наследоваться», — сказал собеседник издания.
Обычные европейцы не одобрят
Асафов подчеркнул, что если такая ситуация произойдет, то тогда встанет вопрос, а как решение о вступлении Украины в ЕС будет восприниматься обычными европейцами.
«Одно дело принять политическое решение на уровне коллективного Брюсселя, а другое — как это повлияет на рейтинги. Поэтому те, кто об этом думает, а это Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Италия, прекрасно понимают, что избиратель соответствующий шаг не одобрит, несмотря на весь волюнтаризм Брюсселя. Европейцы этому сопротивляются, потому что это угрожает стабильности в их странах и нарушает их политический суверенитет. При этом если такая задача будет поставлена, это войдет в какие-то обещания “коалиции желающих” или еще кого-то, то, конечно, в ЕС всю законодательную базу переверстают и найдут возможность исключить те условия, которые не дают принять Украину сейчас», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы «оставаться на плаву» и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке.