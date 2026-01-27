Эксперт: на что пойдет ЕС для принятия Украины в Евросоюз и чем это закончится

«Одно дело принять политическое решение на уровне коллективного Брюсселя, а другое — как это повлияет на рейтинги. Поэтому те, кто об этом думает, а это Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Италия, прекрасно понимают, что избиратель соответствующий шаг не одобрит, несмотря на весь волюнтаризм Брюсселя. Европейцы этому сопротивляются, потому что это угрожает стабильности в их странах и нарушает их политический суверенитет. При этом если такая задача будет поставлена, это войдет в какие-то обещания “коалиции желающих” или еще кого-то, то, конечно, в ЕС всю законодательную базу переверстают и найдут возможность исключить те условия, которые не дают принять Украину сейчас», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.