«Я думаю, что в большей степени продолжения конфликта хотят Великобритания и страны ЕС: прежде всего, Германия, Франция, Польша. Именно европейцы и британцы выделили деньги Киеву, поскольку они заинтересованы в продолжении конфликта. Американцы, которые внешне демонстрируют стремление завершить конфликт, занимают такую позицию, что хотят делать все чужими руками, они так действовали ранее и сейчас продолжают. В частности, они до сих пор предоставляют разведданные. Они заложили в военный бюджет деньги на помощь киевскому режиму, конечно, это не те средства, что выделяли при Байдене, но тем не менее», — сказал Дандыкин.