Эксперт: на что потратят 105 млрд долларов, выделенные Киеву Евросоюзом

Украина должна быть готова к продолжению боевых действий в 2026 году. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
Он отметил, что именно этим объясняется решение Евросоюза продолжить оказание финансовой поддержки киевскому режиму. Так, ЕC одобрил выделение кредита Украине на сумму 105 млрд долларов, который, по словам Уитакера, пойдет в том числе на покрытие военных расходов.
«Украине также следует быть готовой сражаться в 2026 г. <…> Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, боевые действия продолжатся», — сказал постпред США.
О том, дойдут ли эти деньги до Украины, на какие цели они будут израсходованы, и хотят ли США завершения конфликта, для ВФокусе Mail прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин.
«Я думаю, что в большей степени продолжения конфликта хотят Великобритания и страны ЕС: прежде всего, Германия, Франция, Польша. Именно европейцы и британцы выделили деньги Киеву, поскольку они заинтересованы в продолжении конфликта. Американцы, которые внешне демонстрируют стремление завершить конфликт, занимают такую позицию, что хотят делать все чужими руками, они так действовали ранее и сейчас продолжают. В частности, они до сих пор предоставляют разведданные. Они заложили в военный бюджет деньги на помощь киевскому режиму, конечно, это не те средства, что выделяли при Байдене, но тем не менее», — сказал Дандыкин.
По его словам, формально все выделенные 105 млрд долларов должны пойти на вооружение киевского режима. Но по факту, как считает эксперт, большая часть этих средств осядет в карманах украинских чиновников, а значит, ВСУ не получат столь значительной поддержки, на которую рассчитывают.
«А деньги пойдут большей частью типа на вооружение, но где-то совместными усилиями приличную часть разворуют», — заключил Дандыкин.