Эксперт Муртазин: введение запрета на использование VPN в РФ невозможно

Полный запрет VPN-технологий в России невозможен. Такое заявление в беседе с интернет-изданием «Абзац» сделал эксперт Эльдар Муртазин.
По его мнению, VPN не является запрещенной технологией и выступает основой многих технологий. Его запрет станет началом разрушения технологического развития страны, поскольку без него невозможно получать обновления драйверов и программного обеспечения, уверен эксперт.
Специалист по кибербезопасности Сергей Рысин в комментарии для «360» подтвердил, что с технической точки зрения операторы способны определять использование VPN и настраивать автоматические реакции. Однако, по его словам, сложность заключается в различении трафика, например, удаленных работников и пользователей, обходящих блокировки. В связи с этим эксперт считает, что ажиотаж вокруг возможных отключений интернета является необоснованным.
Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах распространялась информация о возможном отключении интернета россиянам, использующим VPN.