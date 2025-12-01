Эксперт Муртазин: введение запрета на использование VPN в РФ невозможно

Специалист по кибербезопасности Сергей Рысин в комментарии для «360» подтвердил, что с технической точки зрения операторы способны определять использование VPN и настраивать автоматические реакции. Однако, по его словам, сложность заключается в различении трафика, например, удаленных работников и пользователей, обходящих блокировки. В связи с этим эксперт считает, что ажиотаж вокруг возможных отключений интернета является необоснованным.