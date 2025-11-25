Эксперт: может ли Румыния обвинить Россию из-за появления двух БПЛА над страной

Два беспилотных аппарата совершили проникновение в воздушное пространство Румынии во вторник утром на дунайском участке границы с Украиной. Об этом сообщило румынское министерство обороны.
«Радары министерства обороны обнаружили цель, направляющуюся к воздушному пространству Румынии утром 25 ноября вблизи уезда Тулча. В 06:28 (07:28 мск) были подняты два самолета Eurofighter Typhoon с авиабазы “Михай Когэлничану” для наблюдения», — сказано в сообщении.
По информации оборонного ведомства, объект пересек границу со стороны украинского города Вилково и прошел над районом населенного пункта Килия Веке. Через час после поднятия в воздух двух Eurofighter также вылетели еще два самолета F-16.
Уточняется, что в 07:50 (08:50 мск) было выявлено второе проникновение в районе уезда Галац.
Очередная попытка
Политолог Борис Межуев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что подобные заявления, причем, не только с румынской стороны, появляются часто. Они, по его словам, связаны с желанием спровоцировать конфликт между Европой и Россией, так как по результатам таких инцидентов регулярно обвиняют Москву.
При этом эксперт отметил, что подобного рода провокации будут происходить и дальше, однако они не способны отвлечь внимание от переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.
«Отвлечь внимание от переговоров невозможно. Другое дело, если сейчас произойдет отказ от согласованного плана и одновременно последует какая-то провокация, то это, конечно, стимулирует ожидания того, что Соединенные Штаты могут еще в большей степени попытаться начать давить на Россию. К примеру, поставками Киеву крылатых ракет Tomahawk или еще каких-нибудь “подарков”, также те же санкции могут быть», — сказал собеседник издания.
Вызовет массовое недовольство
Политолог добавил, что если переговорный процесс пойдет дальше, несмотря на сообщения СМИ о якобы их срыве, то провокаций в отношении Москвы будет больше. Он уточнил, что сейчас очень много противников мира на Украине.
«Если, условно говоря, Россия приняла план и договоры как-то согласовывали, то совершенно точно там не будет НАТО, размещения объединенных европейских войск на территории Украины, будут указаны какие-то не очень удобные решения для Киева по поводу территориального вопроса и ограничения численности ВСУ. Европа в таком случае будет предельно недовольна. Останутся убеждения о том, что Россия продолжает наращивать свое вооружение и угрозы Европе», — подчеркнул собеседник ВФокусе Mail.
Позиция Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москве передали набросок мирной инициативы США по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что план соответствует договоренностям, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже.
«Действительно это набросок американской стороны. Набросок, который был нам передан, но он верстался в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже», — сказал он.
Официальный представитель Кремля добавил, что сообщения СМИ об изменениях содержания плана комментировать невозможно, так как издания публикуют противоречивую информацию.
Он также выразил надежду, что Москва получит официальную информацию, и заявил об открытости России к переговорам.