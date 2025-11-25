Эксперт: может ли Румыния обвинить Россию из-за появления двух БПЛА над страной

«Отвлечь внимание от переговоров невозможно. Другое дело, если сейчас произойдет отказ от согласованного плана и одновременно последует какая-то провокация, то это, конечно, стимулирует ожидания того, что Соединенные Штаты могут еще в большей степени попытаться начать давить на Россию. К примеру, поставками Киеву крылатых ракет Tomahawk или еще каких-нибудь “подарков”, также те же санкции могут быть», — сказал собеседник издания.