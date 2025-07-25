Эксперт: мошенники крадут данные под видом выплат от государства

По словам эксперта, предложения о выплатах и пособиях нацелены на пенсионеров, студентов и семьи с детьми.
«Злоумышленники создают поддельные сайты с символикой государственных ведомств и структур, ссылки на которые распространяют в Интернете через мессенджеры и соцсети. Сообщения сулят гарантированные выплаты по “указу президента” (которого нет) или новому закону и предлагают поспешить заполнить форму по ссылке, подтвердить подачу заявления кодом из СМС», — цитирует URA.ru Дайнеко со ссылкой на «Газету.ru».
Специалист уточнила, что основная цель аферистов заключается в получении данных россиян: информации о банковских счетах, персональной информации, а также доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Аферисты сообщают о фальшивых выплатах через мессенджеры. В сообщениях есть ссылки и QR-коды, предлагается заполнить анкету и оформить выплату через фальшивый автоматизированный государственный сервис.
Дайнеко настоятельно рекомендовала не доверять сообщениям, предлагающим «помощь» в оформлении выплат, а также не переходить по сомнительным ссылкам. Также россиян призывают не передавать коды из СМС или push-уведомлений, логины и пароли от банковских сервисов, свои персональные данные посторонним лицам.
Ранее Ольга Дайнеко рассказывала, как вернуть денежные средства, которые украли мошенники. По ее словам, их можно возместить через банк, а также потребовать компенсацию от дроппера через суд.