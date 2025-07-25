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Эксперт: мошенники крадут данные под видом выплат от государства

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко раскрыла новую схему, по которой мошенники крадут данные россиян. Теперь аферисты создают фишинговые сайты, на которых предлагают получить выплаты якобы по указу президента.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

По словам эксперта, предложения о выплатах и пособиях нацелены на пенсионеров, студентов и семьи с детьми.

«Злоумышленники создают поддельные сайты с символикой государственных ведомств и структур, ссылки на которые распространяют в Интернете через мессенджеры и соцсети. Сообщения сулят гарантированные выплаты по “указу президента” (которого нет) или новому закону и предлагают поспешить заполнить форму по ссылке, подтвердить подачу заявления кодом из СМС», — цитирует URA.ru Дайнеко со ссылкой на «Газету.ru».

Специалист уточнила, что основная цель аферистов заключается в получении данных россиян: информации о банковских счетах, персональной информации, а также доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Аферисты сообщают о фальшивых выплатах через мессенджеры. В сообщениях есть ссылки и QR-коды, предлагается заполнить анкету и оформить выплату через фальшивый автоматизированный государственный сервис.

Дайнеко настоятельно рекомендовала не доверять сообщениям, предлагающим «помощь» в оформлении выплат, а также не переходить по сомнительным ссылкам. Также россиян призывают не передавать коды из СМС или push-уведомлений, логины и пароли от банковских сервисов, свои персональные данные посторонним лицам.

Ранее Ольга Дайнеко рассказывала, как вернуть денежные средства, которые украли мошенники. По ее словам, их можно возместить через банк, а также потребовать компенсацию от дроппера через суд.