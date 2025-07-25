Эксперт: мошенники крадут данные под видом выплат от государства

«Злоумышленники создают поддельные сайты с символикой государственных ведомств и структур, ссылки на которые распространяют в Интернете через мессенджеры и соцсети. Сообщения сулят гарантированные выплаты по “указу президента” (которого нет) или новому закону и предлагают поспешить заполнить форму по ссылке, подтвердить подачу заявления кодом из СМС», — цитирует URA.ru Дайнеко со ссылкой на «Газету.ru».