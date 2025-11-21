Минимум 2 000 мирных жителей остаются в подвалах Димитрова (украинское название — Мирноград). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского.
«Пока можно говорить о том, что в подвалах Димитрова прячутся минимум 2 000 человек», — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что штурмовые группы российских войск организовывают коридоры для вывода этих людей. Димитров является городом-спутником Красноармейска.
Ждут россиян
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что украинские власти уже давали команду по эвакуации мирного населения из Димитрова. Однако часть гражданских осталась, поскольку они ждут, когда придут российские войска.
«Они себя отождествляют именно русскими и именно с той землей, на которой они жили и родились. Даже есть информация, когда гражданские с помощью различных каналов пытаются сообщить Вооруженным силам России о том, что они находятся на этой территории. При этом они также не уходят, так как их вывозят в никуда — никаких квартир или, никаких подготовленных площадок украинские власти для них не готовят», — сказал собеседник издания.
Используют в качестве щита
При этом Матвийчук отметил, что ВСУ используют гражданских в Димитрове в качестве живого щита.
«Украинские боевики загоняют мирных жителей в окопы и прикрываются ими. Эти люди им же не интересны. Было очень много фактов, когда ВСУ даже расстреливали гражданских за то, что они ждали российскую армию. Они их считают военным мусором», — сообщил военный эксперт.
Полковник также не исключил, что военные киевского режима могут устроить провокацию против России наподобие той, что была в Буче в 2022 году.
Тогда в западных СМИ появились публикации, в которых сообщалось, что улицы пригорода Киева были усеяны телами убитых граждан. В России это назвали провокацией.
«Они могут все что угодно. Это люди без совести и чести. По приказу нацистов из Киева украинские боевики могут совершить любую провокацию», — сообщил собеседник ВФокусе Mail.