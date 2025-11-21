Эксперт: для чего ВСУ держат в заложниках в Димитрове 2000 гражданских

«Они себя отождествляют именно русскими и именно с той землей, на которой они жили и родились. Даже есть информация, когда гражданские с помощью различных каналов пытаются сообщить Вооруженным силам России о том, что они находятся на этой территории. При этом они также не уходят, так как их вывозят в никуда — никаких квартир или, никаких подготовленных площадок украинские власти для них не готовят», — сказал собеседник издания.