Во Львове местные жители проводят митинги с требованием прекратить боевые действия и провести обмен пленными, однако власти страны их разгоняют. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный Иван Сидельник.
«Сестра выходила пару раз во Львове, и в Киеве собираются, но у нас во Львове разогнали», — сказал он.
Военнопленный уточнил, что в основном на митинги выходят жены, матери и сестры военнослужащих ВСУ. При этом он подчеркнул, что мужчины боятся участвовать в подобных акциях, поскольку опасаются быть схваченными сотрудниками территориальных центров комплектования (украинский аналог военкомата).
«Если мужики [выходят на митинги], то ТЦК сразу подъезжает — там наоборот джекпот, можно быстро упаковать в автобус много», — добавил Сидельник.
Кроме того, против боевых действий выступают и солдаты ВСУ, однако, как он отметил, украинцы не готовы к открытому восстанию, поскольку у них нет лидера.
«Многие действительно насчет этого общались, а не за кем идти просто», — заключил пленный.
Заразительный пример
Политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что для развития подобных митингов на Украине необходима координация этих протестов, чтобы они смогли перерасти в настоящие требования к власти. При этом, по его словам, пока это сложно представить, так как там «очень хорошо работает репрессивный аппарат». Однако эксперт не исключает, что возмущения украинцев все же могут перерасти в нечто большее.
«Нету желания участвовать в боях у украинских граждан. Это мы видим и по пленным. Они не понимают, за что сражаются. При этом украинцы знают, что ими прикрывается Зеленский со своей бандой, а сами боевые действия идут за интересы этих жуликов. Поэтому количество таких митингов может все-таки увеличиться — пример заразительный. Это может произойти в других городах Украины. Если все выйдут одновременно в разных населенных пунктах, пусть даже не скоординировано, то власть ничего не сможет сделать. Конечно, могут кому-то ноги переломать, но всех же не перебить», — сказал собеседник издания.
Затягивание мирного процесса
Дудчак подчеркнул, что затягивание мирного процесса киевским режимом может стать толчком к возмущениям на Украине. Он пояснил, что украинцы также видят подобные новости о том, что Киев совершенно не собирается конструктивно подходить к этому вопросу. Он намерен и дальше вести боевые действия.
«Конечно, это может быть дополнительным стимулом для протестов на Украине. Люди могут видеть, что совсем недалеко было до того момента, когда бы уже договорились о каком-то мире, но киевский режим предпочел идти на поводу Лондона и Брюсселя», — добавил эксперт.
Могут координировать извне
По словам Дудчака, в настоящее время внутри Украины нет лидера, способного возглавить подобные протестные движения. Он уточнил, что все, кто мог бы выполнять эту роль, явно нашли какие-то компромиссы с властью.
«Поэтому точно невозможно рассчитывать на то, что кто-то персонально поведет за собой. А если и возникнут у кого-либо такие цели, то его хлопнут однозначно. При таких мероприятиях не обязательно афишировать свое участие», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.