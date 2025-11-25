«Нету желания участвовать в боях у украинских граждан. Это мы видим и по пленным. Они не понимают, за что сражаются. При этом украинцы знают, что ими прикрывается Зеленский со своей бандой, а сами боевые действия идут за интересы этих жуликов. Поэтому количество таких митингов может все-таки увеличиться — пример заразительный. Это может произойти в других городах Украины. Если все выйдут одновременно в разных населенных пунктах, пусть даже не скоординировано, то власть ничего не сможет сделать. Конечно, могут кому-то ноги переломать, но всех же не перебить», — сказал собеседник издания.