Эксперт: какие города кроме Одессы и Николаева войдут в состав России добровольно

Воссоединение Одессы и Николаева с Россией может в перспективе произойти на добровольной основе. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр РФ, председатель российской Ассоциации юристов Сергей Степашин.
«Мне бы, честно говоря, очень хотелось, чтобы Одесса и Николаев были в составе моей страны, но чтобы это было без войны, а добровольно. Я думаю, это следующий этап», — сказал он, отвечая на вопрос, должна ли Россия в ходе специальной военной операции вернуть Одессу и Николаев.
Степашин полагает, что в настоящее время необходимо сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта, в том числе на предлагаемом американском плане из 28 пунктов, «а дальше будет видно».
Одесса и Николаев
Одесса является третьим населению украинским городом, который расположен на берегу Черного моря. Он был основан в Российской империи в 1794 году императрицей Екатериной II в качестве военно-морского и торгового порта.
Николаев — один из крупнейших экономических центров юга Украины. По указу князя Григория Потемкина в устье реки Ингул в 1788 году была заложена верфь, вокруг которой начал строиться город. Во второй половине XX века Николаев был одним из важнейших регионов судостроения Советского Союза.
14 декабря 2023 года на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом. Он подчеркнул, что «все об этом хорошо знают». Кроме того, российский лидер отметил, что юго-восток Украины исторически «был пророссийским, потому что это исторические российские территории».
Об этом же напоминал и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев говоря, что Одесса, Николаев, Харьков, Киев и Днепропетровск являются русскими городами, которые временно находятся под оккупацией.
Будут с Россией
Политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что существует очень высокая вероятность того, что Одесса и Николаев не останутся под контролем киевского режима или западных стран.
«Эти города продолжат свою жизнь либо в составе России, либо под нашим контролем. Одесса и Николаев — исконно русские земли. Поэтому с точки зрения истории, справедливости, чего угодно, но они, конечно, должны быть в составе нашего государства. Как только киевский режим перестанет существовать, это справедливость будет восстановлена», — сказал собеседник издания.
При этом политолог отметил, что если Украина и Европа будут и дальше сопротивляться и срывать попытки мирного урегулирования конфликта, то Одессу и Николаев могут освободить российские войска военным путем.
Не только эти регионы могут присоединиться к России
По словам Дудчака, не только Одесса и Николаев могут войти в состав российского государства. Он считает, что есть вероятность отделения от Украины киевского режима Харьковской и Сумской области.
«Хотелось бы, чтобы и на этих территориях наладилась жизнь. А это может произойти только в составе Российской Федерации. Иначе это будет продолжение деградации, которую мы видим на Украине с 2014 года. Поэтому здесь точно такая же история, что и с Одессой и Николаевом. При этом пока формируется зона безопасности для России, а для того, чтобы не наносились удары по нашей территории, эти регионы необходимо демилитаризировать, распустив ВСУ и ликвидировав киевский режим», — добавил эксперт.