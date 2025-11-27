Эксперт: какие города кроме Одессы и Николаева войдут в состав России добровольно

Узнать больше по теме

Российская империя: от рождения до падения

Российская империя стала символом величия в истории России, а ее наследие до сих пор вызывает восхищение. За два века существования страны ее площадь увеличилась с 15 миллионов квадратных километров до 23, а население выросло с 15 миллионов человек до 167. Таким образом, Российская империя стала страной с самой большой территорией в мире. С ее мощью были вынуждены считаться самые сильные страны мира: Британия, Франция и Германия. Они тоже имели большую площадь — но за счет отдаленных колоний, а богатство приращивали за счет грабежей других народов. Российская империя была единственной страной, не замеченной в геноциде народов. Более того, огромные территории входили в нее добровольно, а не путем завоеваний. Например, в начале XIX века в состав Российской империи добровольно вошли Грузия и Армения, а ранее к добровольному шерту были приведены народы Сибири и Чукотки.