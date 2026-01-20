Эксперт Миронов назвал причины закрытия ресторанов в России

Кроме того, рост рынка готовой еды в РФ затрудняет развитие ресторанного бизнеса. Сегодня ретейлеры предлагают доставку и если раньше готовую еду россияне заказывали преимущественно в ресторанах, то теперь ее можно приобрести и в магазине. «А в силу того, что у них санПиН не рестораны, а торговля, он гораздо проще и легче, то, конечно, они имеют некие преимущества перед ресторанами. Это тоже фактор, который очень сильно влияет на посещаемость ресторанов и в итоге на их рентабельность», — сказал эксперт.