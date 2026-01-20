Эксперт Миронов назвал причины закрытия ресторанов в России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Главными причинами закрытия ресторанов в России стали низкая маржинальность бизнеса, рост популярности фаст-фуда и рынка готовой еды, а также кадровый дефицит. Такое мнение выразил ТАСС председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.
«Проблема с закрытием ресторанов, к сожалению, есть, и она будет продолжаться. Проблема в том, что ресторанный рынок стал низкомаржинальный. И если вот такие небольшие перепады, где-то что-то происходит дополнительно, то ресторан очень легко уходит в минус», — сказал он.
По словам Миронова, в 2025 году многие проекты закрылись из-за убыточности. «И если в одно время предприниматели пытались все-таки удержаться, даже покрывая как-то расходы из собственных денег, то сейчас они не видят какой-то перспективы. И уже если проект убыточный, то они его закрывают», — поделился эксперт.
Помимо этого, в России на сегодняшний день наблюдается спад потребительской активности в среднем ценовом сегменте. Россияне все чаще выбирают более демократичный формат и переходят на фастфуд. Еще одна проблема — нехватка персонала и связанный с этим сильный рост фонда оплаты труда, заметил Миронов.
Кроме того, рост рынка готовой еды в РФ затрудняет развитие ресторанного бизнеса. Сегодня ретейлеры предлагают доставку и если раньше готовую еду россияне заказывали преимущественно в ресторанах, то теперь ее можно приобрести и в магазине. «А в силу того, что у них санПиН не рестораны, а торговля, он гораздо проще и легче, то, конечно, они имеют некие преимущества перед ресторанами. Это тоже фактор, который очень сильно влияет на посещаемость ресторанов и в итоге на их рентабельность», — сказал эксперт.
Ранее газета «Известия» сообщила о том, что крупные предприятия общепита начали сокращать количество своих заведений. Так, в Москве с конца 2025 года по настоящее время присутствие на рынке оптимизировали «Шоколадница» — закрыто около 20 ресторанов, «Ростикс» — прекратил работу порядка 25 точек, Якитория — восьми, Menza — двух. Полностью ушли с рынка «Хлеб насущный», пиццерия Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню». Прекратили свою работу известные столичные рестораны «Валенок» и The Toy.