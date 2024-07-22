Эксперт Минздрава назвала главные ошибки при похудении

Она добавила, что ошибочно думать, что продукт с маркировкой «диетический» или «без сахара» поможет похудеть, так как он может содержать много соли или жиров, поэтому важно внимательно изучать состав и учитывать влияние таких продуктов на здоровье в целом. Кроме того, обмен веществ замедляет недостаток воды в организме и делает диету менее эффективной, поэтому следует пить достаточное количество воды в течение дня для поддержания метаболической активности, считает специалист.