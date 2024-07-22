Эксперт Минздрава назвала главные ошибки при похудении

«Экстремальные диеты, направленные на значительное снижение потребления калорий, чаще всего приводят к замедлению метаболизма. Это не только снижает эффективность похудения, но и может вызвать обратный эффект — набор веса после возвращения к привычному рациону», — сказала Дроздова.
Она отметила, что еще одной ошибкой является пропуск приемов пищи — так, отказ от завтрака или ужина неизбежно снижает уровень энергии и увеличивает риск переедания в последующих приемах пищи.
Выбор монодиет также не приведет к нужному результату, а лишь вызовет дефицит жизненно важных веществ, уточнила Дроздова, напомнив, что организм нуждается в сбалансированном подходе к питанию для нормального функционирования. «Неправильные» перекусы — частое употребление сладких или жирных продуктов вместо полезных фруктов, овощей или орехов — могут свести на нет все усилия по снижению веса, подчеркнула специалист.
По ее словам, еще одной ошибкой при похудении является отсутствие физической активности, так как без нее диета менее эффективна, а поддержание мышечной массы и ускорение метаболизма возможно только при сочетании здорового питания и физической нагрузки. Хронический недосып также влияет на процесс похудения, он нарушает гормональный баланс, что усиливает чувство голода, увеличивает уровень стресса и способствует набору веса, пояснила Дроздова.
Она добавила, что ошибочно думать, что продукт с маркировкой «диетический» или «без сахара» поможет похудеть, так как он может содержать много соли или жиров, поэтому важно внимательно изучать состав и учитывать влияние таких продуктов на здоровье в целом. Кроме того, обмен веществ замедляет недостаток воды в организме и делает диету менее эффективной, поэтому следует пить достаточное количество воды в течение дня для поддержания метаболической активности, считает специалист.
Нельзя также игнорировать скрытые калории, так, например соусы, напитки и добавки могут значительно увеличивать калорийность рациона, поэтому необходимо учитывать их в общем подсчете калорий, советует Дроздова. Еще одной ошибкой эксперт назвала завышенные ожидания — здоровое и устойчивое похудение требует времени и терпения, а желание добиться быстрых результатов без индивидуальных особенностей организма может привести к разочарованию и потере мотивации.