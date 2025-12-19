Эксперт: как миллиардный иск «Роснано» к Чубайсу повлияет на топ-менеджеров

Несмотря на то, что к 2014−2016 годам все контрольные точки проекта были сорваны, а перспективы выглядели туманно, команда Чубайса не остановила финансирование. Вместо этого вложения наращивались, а в 2016 году технология была изменена без необходимых экспертиз. По мнению «Роснано», менеджеры систематически нарушали внутренние регламенты, руководствуясь личной мотивацией, связанной с выплатой вознаграждений. В результате миллиарды рублей, евро и долларов ушли на финансирование иностранных структур, а производство в России так и не было создано.