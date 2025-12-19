Эксперт: как миллиардный иск «Роснано» к Чубайсу повлияет на топ-менеджеров

Провал проекта MRAM
Госкорпорация «Роснано» предъявила бывшему главе Анатолию Чубайсу и 12 экс-менеджерам иск на рекордные 11,9 млрд рублей. Суть предъявленных им претензий — в неразумных и недобросовестных действиях при управлении инвестиционным проектом Crocus по созданию производства магниторезистивной памяти (MRAM). Согласно позиции истца, руководство корпорации еще в 2011 году проигнорировало выводы экспертов, признавших технологию неподготовленной для промышленного внедрения, и запустило финансирование без должных механизмов защиты.
Несмотря на то, что к 2014−2016 годам все контрольные точки проекта были сорваны, а перспективы выглядели туманно, команда Чубайса не остановила финансирование. Вместо этого вложения наращивались, а в 2016 году технология была изменена без необходимых экспертиз. По мнению «Роснано», менеджеры систематически нарушали внутренние регламенты, руководствуясь личной мотивацией, связанной с выплатой вознаграждений. В результате миллиарды рублей, евро и долларов ушли на финансирование иностранных структур, а производство в России так и не было создано.
Это уже не первое громкое дело против команды бывшего главы «Роснано». Ранее, в апреле 2025 года, имущество Чубайса и семи его коллег было арестовано по иску на 5,6 млрд рублей по другому провальному проекту — Plastic Logic.
Новый иск рассматривается как часть общего тренда на повышение ответственности топ-менеджеров госкомпаний за принятые в прошлом решения. Ответчикам предстоит доказать в суде, что их действия были разумными и добросовестными.
Личная ответственность
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с ВФокусе Mail рассказал, что претензии к менеджерам «Роснано» накапливались давно, но серьезный рывок в этом деле произошел за последний год. Он отметил, что этому способствовала смена руководства организации. Политолог считает возвращение бизнесменов в Россию «крайне маловероятным».
Эксперт подчеркнул, что предъявленные претензии могут привести к аресту активов. Это яркое свидетельство того, как целый ряд некогда ключевых фигур в этом сегменте, подобно Чубайсу, теряют свое влияние и позиции.
«Роснано» фактически представляет собой систему фондов, где основным активом являются инвестиции, а схема работы близка к банковской. Как Центробанк сначала отзывает лицензии, а затем взыскивает убытки с руководства проблемных банков, так и сейчас претензии могут быть предъявлены топ-менеджерам госкомпаний из-за недобросовестного руководства.
Аналитик назвал этот тренд «важным фактором», который претерпел существенные изменения за последние годы. «Власти активно ищут денежные средства для пополнения бюджета, — пояснил он. — Топ-менеджеры госструктур будут нести личную финансовую ответственность за неудачные проекты, это неизбежно».
Абзалов также затронул тему реформы институтов развития, указав на их избыточность и повторение функций. «В этой сфере назрели серьезные перемены. Слишком много накопилось структур — и РВК, и другие, — заявил он. — Бывало, что одни и те же лица одновременно входили и в “Сколково”, и в РВК, и в “Роснано”».
По его мнению, это знаменует смену парадигмы в госуправлении, где к менеджменту начинают предъявлять принципиально более высокие требования. Говоря о судьбе Чубайса, Абзалов допустил, что «весь его деловой актив сосредоточен в Израиле».
«Переговоры будут зависеть от развития событий здесь. Израиль своих граждан не выдает, — отметил он. — Мы считаем, что шансы на возвращение Чубайса есть. Например, в случае депортации его из Турции по итогам переговорных процессов».