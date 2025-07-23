Эксперт: готовят ли мексиканские наркокартели в Венесуэле новый госпереворот

Эксперт напомнил, что в 2019 году США под прикрытием пытались совершить госпереворот, но тогда этому помешала блестящая информационная операция разведки России, выявившая канал связи главы парламента Венесуэлы Диосдадо Кабельо и американских спецслужб.
«В том же году США планировали военное вторжение коалиционных сил — армий Бразилии и Колумбии. То есть вооруженные силы Рио-де-Жанейро и Боготы могли стать элементами гибридной войны, в которой традиционные вооруженные силы — комбатанты — применяются наравне с террористами, экстремистами, диверсантами. При этом прослеживается взаимодействие на уровне правительственных структур и организованной преступности, например наркокартелей. Все они сообща решают общую задачу по нанесению удара по политическому режиму. И в этом отношении оперативная комбинация, которую Соединенные Штаты раскладывают в отношении Венесуэлы, еще не завершена», — сказал Андрей Манойло корреспонденту ВФокусе Mail.
По его словам, она сейчас находится в некой статике, «потому что американцы активно ведут переговоры с чилийским руководством, которые возобновились пару лет назад». Эксперт отмечает, что активная фаза проходила сначала в Мексике, а потом и в других регионах и в этом отношении американцы, по всей видимости, сейчас делают ставку на дипломатию, но одновременно готовят силы и средства и наверняка разрабатывают планы для возобновления гибридной борьбы в этом регионе.
Что делают люди мексиканских картелей в Венесуэле
На вопрос корреспондента Андрей Манойло ответил, что пока сложно сказать, какую роль сыграют именно мексиканские наркокартели. Однако некоторое понимание имеется.
«По нашим каналам в последнее время получаем информацию о том, что в Венесуэле появилось очень много людей, которые говорят на испанском языке с мексиканским акцентом. Это в основном молодые люди, которые нигде не работают, то есть это не гастарбайтеры, они приехали не зарабатывать деньги. Тем более что Венесуэла — страна с очень низкими доходами, там просто негде зарабатывать. Но большое количество этих оседает именно там. Представители венесуэльской специальной службы не без основания считают, что, скорее всего, это люди, связанные с мексиканскими наркокартелями, в первую очередь Синалоа, и интересует их транзит кокаина, возможная своя доля в этом трафике. Но, вероятно, попутно они готовы решать и другие задачи, учитывая, что у мексиканских наркокартелей с американскими специальными службами очень тесная давняя связь», — отметил политолог.
В подтверждение этой мысли он привел пример провалившейся операции Gideon 3 мая 2020 года, изучая которую можно было увидеть, как именно взаимодействует DEA (Управление по контролю за оборотом наркотиков США) с колумбийскими наркокартелями.
"У них деловые, рабочие отношения и настоящая идиллия, потому что колумбийские наркокартели предоставили часть снаряжения и довольно крупные финансовые средства для организации высадки террористов на пляжи Макута, а финансовые средства были переданы организаторам этой высадки через агентов DEA, которое подчиняется Министерству юстиции США. Кстати говоря, одного из действующих сотрудников этого управления венесуэльцы взяли в плен вместе с уцелевшими двумя американскими гражданами, которые оказались бывшими сотрудниками секретной службы США, а также телохранителями, которые охраняли раньше Дональда Трампа.
Эксперт также отметил, что в Венесуэле монополия Cartel de los Soles. Известно, что глава страны Николас Мадуро уже больше года в Мексике ведет переговоры с США о нормализации отношений. Эксперт задается вопросом: «Что если он договаривается с американцами о том, что власть сделает правый поворот и его сменит другая команда?». По его словам, останется бесхозным сам наркокартель и его транзитные маршруты, один из которых замыкается на Мексику.
Противостояние США и Венесуэлы многие годы носит гибридный характер — там было все: диверсионно-террористические акции, информационные операции, которые Штаты проводили против Венесуэлы и ее руководства, попытка и организации гибридного государственного переворота в 2019 году, который по своей схеме очень напоминал «цветную революцию». А до этого — провалившиеся операции по ликвидации первых лиц".