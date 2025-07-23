Эксперт: готовят ли мексиканские наркокартели в Венесуэле новый госпереворот

«По нашим каналам в последнее время получаем информацию о том, что в Венесуэле появилось очень много людей, которые говорят на испанском языке с мексиканским акцентом. Это в основном молодые люди, которые нигде не работают, то есть это не гастарбайтеры, они приехали не зарабатывать деньги. Тем более что Венесуэла — страна с очень низкими доходами, там просто негде зарабатывать. Но большое количество этих оседает именно там. Представители венесуэльской специальной службы не без основания считают, что, скорее всего, это люди, связанные с мексиканскими наркокартелями, в первую очередь Синалоа, и интересует их транзит кокаина, возможная своя доля в этом трафике. Но, вероятно, попутно они готовы решать и другие задачи, учитывая, что у мексиканских наркокартелей с американскими специальными службами очень тесная давняя связь», — отметил политолог.