Эксперт: что означают угрозы Мандона войной с Россией, чьими детьми он готов жертвовать

Воинственные тезисы
Выступление начальника штаба ВС Фабьена Мандона на ежегодном Съезде мэров Франции обернулось скандалом. Генерал заявил, что у Франции есть все экономические и демографические ресурсы, чтобы противостоять Москве, но не хватает «силы духа, чтобы смириться с потерей своих детей».
«Чего нам не хватает, и именно здесь вам предстоит сыграть главную роль, так это силы духа, которая позволит нам смириться с причинением себе боли ради защиты того, кто мы есть», — добавил политик.
По его мнению, если страна «дрогнет» сейчас, она окажется в опасности. Это заявление стало логичным продолжением его октябрьских тезисов, когда он впервые заговорил о «неизбежной конфронтации с Россией через 3−4 года» и призвал увеличить военные расходы до 5% ВВП.
После этого соцсети заполонили мемы, сравнивающие генерала с генералом времен Вердена. В качестве кризис-менеджера пришлось выступить премьер-министру Франсуа Байру. Он был вынужден дать официальные разъяснения по этому поводу: «Наши дети не поедут умирать на Украину. Наша стратегия — сдерживание, а не война», — заверил политик.
Лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон в соцсети X выразил негодование генеральскими высказываниями. По его словам, Мандон не имел морального права призывать мэров к военным приготовлениям без санкции на то общества. Его фракция обвинила генерала в выходе за рамки полномочий и нагнетании паники без общественного консенсуса.
Российская реакция
Российский сенатор Алексей Пушков расценил высказывания Мандона как попытку удержать власть при падающих рейтингах.
«Такие типы, как он, призывают к жертвам, не будучи сами готовы жертвовать ничем. Воевать из-за Украины? Кому во Франции, кроме мандонов и макронов, может прийти в голову такое? Они одержимы одним — сохранением своего господства. И над своей страной, и над чужими странами. И ради этого вполне готовы “жертвовать детьми” и даже не стесняются говорить об этом», — написал он в соцсетях.
Политолог Виктор Мизин, ведущий исследователь Центра международной безопасности ИМЭМО РАН в разговоре с ВФокусе Mail выразил сожаление, что высокопоставленный военный позволяет себе такие высказывания.
«Прискорбно, что человек, занимающий такой ответственный пост, а тем более военный, говорит такие глупости. Я не знаю, кому он там собирается противостоять. Сейчас очень модная тема в западноевропейских СМИ — противостоять. Однако общество там вообще совершенно не готово противостоять чему-либо», — добавил эксперт.
Он отметил, что в европейских странах наблюдается глубокий кризис, характеризующийся повсеместной апатией. По его словам, люди полностью погружены в решение бытовых проблем, поскольку жизнь постоянно дорожает, а стоимость электроэнергии для отопления достигла таких высот, что многие вынуждены мерзнуть. Он подчеркнул, что, согласно данным всех опросов, глобальные проблемы и вопросы внешней политики практически не волнуют население в нынешней ситуации.
«Мы видим, как идет бурными темпами, несмотря на экономический кризис, наращивание военного французского потенциала, включая ядерные силы. Какое-то время Франция успела побывать в числе друзей России. И со времен генерала де Голля французская элита очень ценила эти отношения, а сейчас Париж стал чуть ли не одним из наших главных противников по известным причинам. Наряду, скажем, с Великобританией и Германией. Это печально и ни к чему хорошему не ведет», — заключил Мизин.
Эксперт считает, что такие заявления только усиливают напряженность в обществе и отдаляют на неопределенный срок перспективу мирного урегулирования.