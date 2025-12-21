Эксперт: почему Макрон настаивает на возобновлении переговоров с Россией

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с французским лидером Эммануэль Макрон, если с обеих сторон будет политическая готовность к таким контактам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков РИА «Новости».
По его словам, позиция Москвы остается неизменной и ранее уже была обозначена самим президентом во время прямой линии. Тогда Путин прямо заявил о своей готовности вести разговор с французским коллегой. В Кремле подчеркнули, что при наличии встречной политической воли такой диалог можно оценивать исключительно позитивно.
Заявление прозвучало на фоне слов Макрона, сделанных после саммита Евросоюза в Брюсселе. Французский президент отметил, что европейским лидерам было бы полезно восстановить прямое общение с российским руководством. По его мнению, возобновление контактов отвечает интересам как Европы, так и Украины, а дипломаты ЕС должны найти формат для такого диалога уже в ближайшие недели.
Последний телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся в июле. Тогда российский лидер напомнил, что западные страны на протяжении лет формировали на Украине антироссийский плацдарм, а также подтвердил, что возможные мирные договоренности должны носить комплексный и долгосрочный характер.
Политолог, публицист, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail объяснил, что заявления Макрона не стоит воспринимать как слова «субъектной политической фигуры». При этом Крутаков подчеркивает, что выступления с инициативой о переговорах — это положительная тенденция.
«Факт переговоров важен сам по себе, потому что дело даже не в Макроне, а дело в том, что действительно идет национализация Европы, И в будущем, надеюсь, эти страны действительно смогли бы участвовать в выработке каких-то глобальных решений. Диалог просто необходим, и он задаёт потенциал будущего», — объясняет политолог.
Крутаков при этом вспоминает, что Макрон может использовать переговоры в качестве «сиюминутного пиар-инструмента»:
«Мы помним эту историю, как он, разговаривая с Путиным по телефону, пригласил журналистов все это послушать».
По мнению политолога, Эммануэль Макрон сделал подобное заявление в том числе понимая, что суверенное, независимое от США, положение Европы может поддерживаться только благодаря сильной России, как другому полюсу, с которым можно вести дипломатический диалог.
«На одной ноге стоять долго невозможно. Поэтому Макрон говорит о глубинных позициях. Если у Европы будут какие-то отношения с Россией, то и США будет сложнее в этой конструкции давить на них и командовать. Придется на какие-то жертвы идти, придется о чем-то договариваться, идти на какие-то компромиссы. Но игра между двух огней лучше, чем игра с одним огнем, который тебя намного сильнее», — заключает Крутаков.