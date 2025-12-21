Эксперт: почему Макрон настаивает на возобновлении переговоров с Россией

По мнению политолога, Эммануэль Макрон сделал подобное заявление в том числе понимая, что суверенное, независимое от США, положение Европы может поддерживаться только благодаря сильной России, как другому полюсу, с которым можно вести дипломатический диалог.



«На одной ноге стоять долго невозможно. Поэтому Макрон говорит о глубинных позициях. Если у Европы будут какие-то отношения с Россией, то и США будет сложнее в этой конструкции давить на них и командовать. Придется на какие-то жертвы идти, придется о чем-то договариваться, идти на какие-то компромиссы. Но игра между двух огней лучше, чем игра с одним огнем, который тебя намного сильнее», — заключает Крутаков.