Эксперт: Мадуро ждет в США судьба Каддафи

«Слова Трампа надо перепроверять, потому что он также может заявить о том, что все захвачены в плен, половина чавистов убита, а потом выяснится, что это не так. Что касается Мадуро и его семьи, то Трамп мог провести такую операцию. И вполне возможно, что Мадуро захватили точно так же, как в своё время взяли генерала Мануэля Норьегу в Панаме. Но учитывая, что в Венесуэле связи сейчас нет, и американские ракеты вывели практически все коммуникации из строя, то перепроверить, действительно ли президент Венесуэлы попал в руки американцев или нет, по большому счёту не представляется возможным», — сказал Манойло.