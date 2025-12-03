Эксперт: для чего Рада лишила русский язык официального статуса

Верховная рада Украины окончательно исключила русский язык из списка языков, охраняемых Европейской хартией региональных языков и языков меньшинств. Теперь он формально лишен статуса языка меньшинства. До этого в украинском законодательстве существовало противоречие: с одной стороны, с 2014 года проводилась политика последовательного вытеснения русского из публичной сферы, с другой — он формально оставался под защитой Хартии. Закон устраняет это противоречие.