Законодательные нововведения
Верховная рада Украины окончательно исключила русский язык из списка языков, охраняемых Европейской хартией региональных языков и языков меньшинств. Теперь он формально лишен статуса языка меньшинства. До этого в украинском законодательстве существовало противоречие: с одной стороны, с 2014 года проводилась политика последовательного вытеснения русского из публичной сферы, с другой — он формально оставался под защитой Хартии. Закон устраняет это противоречие.
Кабинет министров неоднократно инициировал принятие этого закона, однако парламент ранее откладывал его рассмотрение, в том числе из-за споров о статусе русского языка. Примечательно, что ранее, в конце октября, появилась информация о готовности главы киевского режима Владимира Зеленского в рамках мирных переговоров обсуждать возможность предоставления русскому языку официального статуса.
Политическая демонстрация
Профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш назвал решение украинской Рады формальным шагом, который не изменит реального положения русского языка. «Это изменит ситуацию — на Украине и так демонтирована практически вся инфраструктура поддержки русского языка и его защиты», — заявил политолог в комментарии ВФокусе Mail.
По его мнению, главная цель этого шага — политическая. «Это демонстрация с целью торпедировать переговоры, которые выстраиваются на сегодня между Соединенными Штатами и Россией, не допустить мирного соглашения. Другой прагматики здесь просто не просматривается», — подчеркнул Коктыш.
Эксперт также оценил общий контекст происходящего. Роль Совета Европы он назвал сугубо формальной, охарактеризовав организацию как «вещь номинальную и крайне политизированную». По его мнению, действия киевских властей лишены рациональной основы. «Киевский режим может принимать и принимает совершенно любые решения, опять же, в логике своей “отмороженности”», — заключил он.