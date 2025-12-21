Эксперт Леонков: чем грозит эвакуация украинцам в Сумах и когда область будет освобождена

В Сумской области Украины началась усиленная эвакуация мирных жителей из приграничных районов. Решение приняли после сообщений о продвижении российских подразделений вблизи границы.
Власти Украины объявили об ускоренной эвакуации населения из Краснопольский район Сумской области. По данным украинских СМИ, российские войска перешли границу в районе села Грабовского, расположенного в непосредственной близости от РФ.
О начале принудительных мер сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, в пятницу из населенных пунктов общины бронированным транспортом вывезли часть жителей, которые ранее отказывались покидать свои дома.
«Сегодня из Краснопольской общины бронированным транспортом эвакуировали людей, которые до этого не соглашались на выезд», — заявил он в своем Telegram-канале.
Эвакуированных доставили в транзитный центр, где им оказывают первичную помощь и решают вопросы дальнейшего размещения. Григоров отметил, что решение об усиленной эвакуации принято на фоне ухудшения обстановки и продвижения российских сил в приграничной зоне.
В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail военный аналитик и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что российские войска на текущий момент в Сумской и Харьковской областях заняты созданием буферной зоны, о которой говорил президент Владимир Путин на прямой линии. При этом ранее на участке шли позиционные бои, но это изменилось из-за нежелания Украины вести мирные переговоры:
«На определенное время там были так называемые позиционные бои, видимо все-таки российское руководство рассчитывало на конструктивную позицию со стороны Украины. Но Киев сейчас занял жесткую позицию — воевать до конца, это может быть связано с тем, что от ЕС они получат 90 миллиардов евро. Потому что как только этот вопрос был решен, Зеленский резко поменял свою позицию. Поэтому, и Россия изменяет свою позицию. Значит, зона будет расширяться. Вдоль границ Белгородской, Курской областей, я думаю, еще и Брянской, будут созданы буферные зоны. То есть туда перебросят войска и начнут расширять. Потому что атаки тех же самых беспилотников, они как раз идут через границу, например, Брянскую область».
Отдельно Леонков отметил, что Сумской участок может стать полноценным направлением наступления ВС РФ.
«Я думаю, это еще связано с тем, что противник не готов к такому роду сценариев. То есть они там выстроили некие защитные сооружения, минные поля, выстроили проволочные заграждения. Но это, кажется, нас не останавливает. Поэтому мы увидим изменения в географии заходов наших войск», — считает аналитик.
Леонков напоминает, что активные бои продолжаются практически на всех направлениях. На юге, в Запорожской области, где группировка войск «Восток» ведет боевые действия. И сейчас там встает вопрос контроля над городом Гуляйполе, объясняет Алексей Леонков, удержит ли его противник: «Президент сказал, что, скорее всего, это будет к концу года завершено».
Другое активное направление — Ореховское. Леонков отмечает, что российская армия продвигается в тыл украинской группировки:
«Есть там фортификационные сооружения. Плиты, перекрытия, железобетонные, с чем мы столкнулись сейчас. Как показывает практика, когда такие группировки окружают, они волю, как говорится, сражаться дальше, теряют».
Отдельно аналитик и разобрал Донецкое направление. По его мнению, будет происходить охват с юга и севера украинской группировки, которая стоит в Славянске и Краматорске.
Как считает Алексей Леонков, усиление мобилизации противника также свидетельствует об успехах ВС РФ.
«Противник понимает, что мы будем наступать дальше. Вот сейчас он пытается вывести по максимуму тех, кто еще верен украинскому режиму. К сожалению, те, кто остаются, могут быть подвергнуты репрессиям. Чем было свидетельство наших военнослужащих, например, когда освобождали Северск. То есть там некоторые жители отказались эвакуироваться, и их на месте расстреливали. В основном старались расправлялись с молодежью», — аргументирует аналитик.
Кроме того, он отмечает, что Россия наносит удары в глубину тыла противника. Особенно достается тем узлам коммуникации, которые являются основными. Как считает Леонков активные удары ВС РФ по Одесской области как раз и говорят о таком давлении на коммуникации противника:
«При этом наш президент сказал, что в день выборов, если они будут назначены, мы, как ограничим свои удары некоторым объектам гражданской инфраструктуры, то есть обеспечена безопасность проведения выборов таким образом, но всего лишь на день. Но это не значит, что по военным объектам не будут наноситься удары».
Леонков прогнозирует, что вооруженное противостояние России и Украины продолжится в 2026 году:
«Они будут еще более активнее, чем сейчас, потому что министр обороны докладывал, что войска наши полностью обеспечены всем необходимым для продолжения боевых действий в 2026 году».
Кроме того, в разрешении конфликта будет мешать политическая сторона вопроса, уверен Леонков. Он объясняет: Европа Идёт Ва-банк, то есть делает ставку в надежде, что Зеленский сможет продержаться хотя бы до сентября 2026 года, «потому что в сентябре следующего года во многих европейских странах произойдут выборы, в результате которых коалиция желающих может потерять полностью возможность быть избранным во власть». Кроме того, в ноябре 2026 года состоятся выборы в американском Конгрессе.
«Я думаю, что заход в Сумскую область расширится, а вопрос дальше освобождать, в том числе и город Сумы, остаётся пока открытым. Этот регион, включая Черниговскую область могут быть освобождены», — заключает Леноков.