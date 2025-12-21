

В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail военный аналитик и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что российские войска на текущий момент в Сумской и Харьковской областях заняты созданием буферной зоны, о которой говорил президент Владимир Путин на прямой линии. При этом ранее на участке шли позиционные бои, но это изменилось из-за нежелания Украины вести мирные переговоры:



«На определенное время там были так называемые позиционные бои, видимо все-таки российское руководство рассчитывало на конструктивную позицию со стороны Украины. Но Киев сейчас занял жесткую позицию — воевать до конца, это может быть связано с тем, что от ЕС они получат 90 миллиардов евро. Потому что как только этот вопрос был решен, Зеленский резко поменял свою позицию. Поэтому, и Россия изменяет свою позицию. Значит, зона будет расширяться. Вдоль границ Белгородской, Курской областей, я думаю, еще и Брянской, будут созданы буферные зоны. То есть туда перебросят войска и начнут расширять. Потому что атаки тех же самых беспилотников, они как раз идут через границу, например, Брянскую область».