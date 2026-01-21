Эксперт: куда увозят насильно эвакуированных детей из ДНР полицейские из украинского «Белого ангела»

«Очень часто мы узнаем, что эти дети попадают в специальные центры. Причем, их вывозят не только из той территории, где они жили, а вообще вывозят за пределы Украины в различные иностранные государства, где эти дети попадают потом в руки непонятных дельцов. Несовершеннолетние снимаются в рекламах, некоторых вовлекают в порнографическую деятельность. Были сведения, что малолетние девочки, которые увозили в Турцию, потом оказались впоследствии беременными», — сказал собеседник издания.