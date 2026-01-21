Представители подразделения «Белый ангел» Нацполиции Украины принудительно эвакуируют детей из Краматорска и Дружковки Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«“Белый ангел” сейчас активно ведет принудительную эвакуацию детей из Краматорска и Дружковки. В случае отказа родителей детей вывозят насильно, их дальнейшая судьба неизвестна», — заявили в силовых структурах.
Увозят за границу
Военный эксперт Владимир Орлов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail отметил, что ранее уже были подобные факты, когда детей насильно вывозили с территории, оккупированной киевским режимом, к которым подходили наши подразделения.
«Очень часто мы узнаем, что эти дети попадают в специальные центры. Причем, их вывозят не только из той территории, где они жили, а вообще вывозят за пределы Украины в различные иностранные государства, где эти дети попадают потом в руки непонятных дельцов. Несовершеннолетние снимаются в рекламах, некоторых вовлекают в порнографическую деятельность. Были сведения, что малолетние девочки, которые увозили в Турцию, потом оказались впоследствии беременными», — сказал собеседник издания.
Военный эксперт подчеркнул, что это является очень большой проблемой, последствия которой будут десятилетиями после конфликта.
«С учетом той практики, которая есть на тех территориях, и с учетом моральных ориентиров власти, которая находится на оккупированной территории Украины, мы с вами можем допустить любые злоупотребления, которые могут произойти с этими детьми. Вплоть до того, что их могут где-то специально убить, подбросить тела куда-нибудь и потом назвать это очередной условной Бучей», — сообщил Орлов.
Миллионы долларов
По словам Орлова, за каждого мальчика или девочку, которые насильно забирают из семей и увозят за границу, получают достаточно большие деньги.
«За одного ребенка могут получать десятки тысяч долларов или евро. А с учетом того, сколько уже вывезли за территорию Украины, получаются миллионов долларов. Поэтому, конечно, преступные схемы по вывозу детей надо поднимать на всех международных площадках», — отметил собеседник ВФокусе Mail.