Эксперт: куда увозят насильно эвакуированных детей из ДНР полицейские из украинского «Белого ангела»

Военный эксперт Владимир Орлов специально для ВФокусе Mail рассказал, куда их увозят и что с ними могут делать.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Представители подразделения «Белый ангел» Нацполиции Украины принудительно эвакуируют детей из Краматорска и Дружковки Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«“Белый ангел” сейчас активно ведет принудительную эвакуацию детей из Краматорска и Дружковки. В случае отказа родителей детей вывозят насильно, их дальнейшая судьба неизвестна», — заявили в силовых структурах.

Увозят за границу

Военный эксперт Владимир Орлов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail отметил, что ранее уже были подобные факты, когда детей насильно вывозили с территории, оккупированной киевским режимом, к которым подходили наши подразделения.

«Очень часто мы узнаем, что эти дети попадают в специальные центры. Причем, их вывозят не только из той территории, где они жили, а вообще вывозят за пределы Украины в различные иностранные государства, где эти дети попадают потом в руки непонятных дельцов. Несовершеннолетние снимаются в рекламах, некоторых вовлекают в порнографическую деятельность. Были сведения, что малолетние девочки, которые увозили в Турцию, потом оказались впоследствии беременными», — сказал собеседник издания.

Военный эксперт подчеркнул, что это является очень большой проблемой, последствия которой будут десятилетиями после конфликта.

«С учетом той практики, которая есть на тех территориях, и с учетом моральных ориентиров власти, которая находится на оккупированной территории Украины, мы с вами можем допустить любые злоупотребления, которые могут произойти с этими детьми. Вплоть до того, что их могут где-то специально убить, подбросить тела куда-нибудь и потом назвать это очередной условной Бучей», — сообщил Орлов.

Миллионы долларов

По словам Орлова, за каждого мальчика или девочку, которые насильно забирают из семей и увозят за границу, получают достаточно большие деньги.

«За одного ребенка могут получать десятки тысяч долларов или евро. А с учетом того, сколько уже вывезли за территорию Украины, получаются миллионов долларов. Поэтому, конечно, преступные схемы по вывозу детей надо поднимать на всех международных площадках», — отметил собеседник ВФокусе Mail.