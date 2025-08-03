Эксперт: куда Трамп отправил две подлодки и зачем потребовался скандал с Медведевым

Теперь во всем мире будут искать эти подводные лодки где-то на пути к России. За это время АПЛ отмахают куда-нибудь до Японского или Желтого моря и всплывут где-нибудь в районе Тайваня, Тайваньского пролива или где-нибудь в другом месте. Это стать неожиданностью для всех, кто искал их где-то в другой акватории. Учитывая, что Российская Федерация и Китай будут проводить совместные военно-морские учения в Японское море недалеко от Владивостока, возможно, это является целью переброски данных субмарин.