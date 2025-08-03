Эксперт: куда Трамп отправил две подлодки и зачем потребовался скандал с Медведевым

Мировая реакция на скандал в соцсетях
Мировые СМИ продолжают выдвигать версии резонансной переписки в соцсетях президента США Дональда Трампа и с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Угрозы перебросить носителей ядерного оружия ближе к РФ приобрели в медиа такой же радиоактивный оттенок. И, хотя достаточно спросить любого военного, который расскажет, что подлодки США и так дежурят в соответствующих местах, а приказом президента Штатов АПЛ не отправляются на дежурство, тем не менее, западные СМИ устроили гонку на «лучшую» версию.
В The Times считают, что поспешное перемещение американских подлодок ближе к России облегчит их обнаружение и не даст США никаких преимуществ. The Telegraph отмечает, что «Слова имеют значение, особенно в контексте ядерного армагеддона».
The New York Times полагает, что «Подобная публичная демонстрация ядерной мощи страны — это редкость даже для Трампа. Неясно, о каком типе атомных подводных лодок говорит Трамп». И, вот здесь, вопрос интересный — о каком типе АПЛ идет речь? Устаревающем классе «Вирджиния» или новом типе «Колумбия» с вооружением «Трайдент III», который подрядчики обещали сдать Пентагону еще несколько лет назад, но каждый раз передача откладывалась. Не начались ли испытания новых подлодок, для чего их экстренно потребовалось перебросить на 170 метровом носителе в другую часть света?
Напомним, Трамп обвинил Медведева в угрозах в адрес США, заявив, что бывший президент России «выступил с угрозой» и что США будут защищать своих граждан. Затем глава Белого дома заявил, что перебросить две американские атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» ближе к России в качестве меры предосторожности. Американский лидер объяснил, что решение связано с необходимостью безопасности граждан США и с «крайне провокационными» высказываниями Медведева, касающимися ядерного оружия.
Операция по маскировке переброски двух АПЛ в неизвестном направлении
Профессор МГУ, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло рассказал ВФокусе Mail, что эта история больше напоминает операцию по маскировке переброски двух АПЛ в неизвестном направлении, противоположенном от России.
В этом скандале можно заметить не более, чем гениально придуманную операцию по маскировке переброски двух атомных подводных лодок ВМФ США в неизвестном направлении.
«Если Трампу и военно-политическому руководству США потребовалось сделать так, чтобы эти две подводные лодки ушли в регион мира, которые американцы не хотят афишировать, то эта кампания по маскировке выглядит идеально. Изящно вброшенная дезинформациия, действительно, привлекла внимание всех СМИ, потому что сначала Трамп впервые вообще за всю историю уделил несколько слов заявлениям Дмитрия Анатольевича Медведева», — комментирует Андрей Манойло.
По его словам, такой поворот вернул на страницы мировых СМИ экс-президента России и все решили, что наконец-то «Дмитрий Анатольевич Трампа задел», объясняет эксперт. Так все конспирологические теории стали разворачиваться как раз именно вокруг этого самого скандала, считая, что стычка Медведева и Трампа — составная суть инцидента.
«На самом деле, похоже, что Трампу потребовалось отправить парочку подводных лодок с ядерными ракетами на борту, тихо, незаметно, и сделать так, чтобы искать их начали в совершенно другом регионе мира», — говорит Манойло.
Поэтому Трамп и сослался на агрессивность Дмитрия Анатольевича Медведева, которая его напугала.
Теперь во всем мире будут искать эти подводные лодки где-то на пути к России. За это время АПЛ отмахают куда-нибудь до Японского или Желтого моря и всплывут где-нибудь в районе Тайваня, Тайваньского пролива или где-нибудь в другом месте. Это стать неожиданностью для всех, кто искал их где-то в другой акватории. Учитывая, что Российская Федерация и Китай будут проводить совместные военно-морские учения в Японское море недалеко от Владивостока, возможно, это является целью переброски данных субмарин.
Также по мнению эксперта, есть еще и другие последствия. А заключаются они в том, что Дмитрий Анатольевич Медведев со своими заявлениями снискал любовь всего российского народа. Кроме того, спикер Совбеза не связан рамками дипломатического протокола, поэтому через него можно озвучить ряд позиций американским политическим элитам и кому угодно: все, что на самом деле о них думают в России, искренне и абсолютно точно, полагает эксперт.
— И, с одной стороны, все понимают, что это за инструмент и с чем связана риторика Дмитрия Анатольевича. Но, с другой стороны — если Дмитрия Анатольевича в какой-то момент начнут задевать, то его начальник обязан с него вступиться, — говорит Манойло. — Возможно, именно эту связь сейчас Трамп и тестирует с подсказки своих политтехнологов.
Ранее мы писали, о том, что означает перепалка в соцсетях американского президента и заместителя председателя Совбеза России.