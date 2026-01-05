Экс-нардеп: кто такой новый врио главы СБУ Хмара и почему Малюк подал в отставку

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что уходит со своего поста. Его словам приводятся в Telegram-канале СБУ.
«Я ухожу с поста главы службы безопасности», — отметил он, добавив, что останется в системе СБУ.
Владимир Зеленский 5 января назначил начальника Центра специальных операций «А» СБУ Евгения Хмару врио главы ведомства.
Что известно о врио руководителя СБУ
Евгений Хмара до последнего назначения занимал пост руководителя спецподразделения «Альфа» — с 25 августа 2025 года. При этом о нем мало информации в открытых источниках.
Известно, что 14 апреля 2023 года его назначили руководителем Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного правосудия и сотрудников правоохранительных органов СБУ. В августе того же года Хмару повысили до бригадного генерала, в июне 2024-го он получил звание генерал-майора.
Кроме того, сообщается, что Хмара руководил спецоперацией на острове Змеиный.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что после отставки Малюка и назначением Хмары теракты на территории России продолжатся.
«Это к войне, а не к миру. А если вдруг подпишут соглашение о каком-то перемирии, то в этот период будет идти террор — убийства, диверсии, подготовка диверсантов. Но реально управлять этими вещами будет новый глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*. Он же занимался не сельским хозяйством, образованием или наукой, а только одним — террором. Поэтому он будет координировать деятельность всех. Я так думаю, что Хмара был задействован во всех спецоперациях, которые проводила СБУ и Малюк», — сказал собеседник издания.
Почему Малюк ушел в отставку
Политолог обратил внимание на Зеленского, являющегося уже не тем человеком, который был 5−6 месяцев назад до скандала с пленками Миндича. Он отметил, что сейчас резко прекратились публикации этих записей, а НАБУ и САП остановили процедуру привлечения к ответственности экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Кто ударил в бубен? Американцы, которые полностью контролируют САП и НАБУ. Украинские источники сообщали, что Малюк категорически отказывается уходить. В его защиту выступили даже военные. Зеленский сказал в ответ, что все равно примет решение. Это означает, что минимум Малюк позвонил своим кураторам, где ему было сказано: “прислушивайся к Зеленскому, он делает то, что нам надо”. При этом Малюк больше ориентировался на британцев, как и Зеленский, а не на американцев. США же решили усилить свое присутствие», — подчеркнул экс-нардеп.
При этом Олейник добавил, что Малюк был предан Зеленскому и его случай показал, что «как бы ты не служил главе киевского режима и западным кураторам, тебя сольют в любое время, если это надо будет».