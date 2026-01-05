Популярные темы
Экс-нардеп: кто такой новый врио главы СБУ Хмара и почему Малюк подал в отставку

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что уходит со своего поста. Врио руководителем ведомства Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник специально для ВФокусе Mail рассказал, кто такой Хмара и почему Малюк подал в отставку.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что уходит со своего поста. Его словам приводятся в Telegram-канале СБУ.

«Я ухожу с поста главы службы безопасности», — отметил он, добавив, что останется в системе СБУ.

Владимир Зеленский 5 января назначил начальника Центра специальных операций «А» СБУ Евгения Хмару врио главы ведомства.

Что известно о врио руководителя СБУ

Евгений Хмара до последнего назначения занимал пост руководителя спецподразделения «Альфа» — с 25 августа 2025 года. При этом о нем мало информации в открытых источниках.

Известно, что 14 апреля 2023 года его назначили руководителем Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного правосудия и сотрудников правоохранительных органов СБУ. В августе того же года Хмару повысили до бригадного генерала, в июне 2024-го он получил звание генерал-майора.

Кроме того, сообщается, что Хмара руководил спецоперацией на острове Змеиный.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что после отставки Малюка и назначением Хмары теракты на территории России продолжатся.

«Это к войне, а не к миру. А если вдруг подпишут соглашение о каком-то перемирии, то в этот период будет идти террор — убийства, диверсии, подготовка диверсантов. Но реально управлять этими вещами будет новый глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*. Он же занимался не сельским хозяйством, образованием или наукой, а только одним — террором. Поэтому он будет координировать деятельность всех. Я так думаю, что Хмара был задействован во всех спецоперациях, которые проводила СБУ и Малюк», — сказал собеседник издания.

Почему Малюк ушел в отставку

Политолог обратил внимание на Зеленского, являющегося уже не тем человеком, который был 5−6 месяцев назад до скандала с пленками Миндича. Он отметил, что сейчас резко прекратились публикации этих записей, а НАБУ и САП остановили процедуру привлечения к ответственности экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Кто ударил в бубен? Американцы, которые полностью контролируют САП и НАБУ. Украинские источники сообщали, что Малюк категорически отказывается уходить. В его защиту выступили даже военные. Зеленский сказал в ответ, что все равно примет решение. Это означает, что минимум Малюк позвонил своим кураторам, где ему было сказано: “прислушивайся к Зеленскому, он делает то, что нам надо”. При этом Малюк больше ориентировался на британцев, как и Зеленский, а не на американцев. США же решили усилить свое присутствие», — подчеркнул экс-нардеп.

При этом Олейник добавил, что Малюк был предан Зеленскому и его случай показал, что «как бы ты не служил главе киевского режима и западным кураторам, тебя сольют в любое время, если это надо будет».