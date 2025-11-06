Эксперт: кто стоит за запуском дронов у аэропортов Бельгии

«Я больше чем уверен, что это провокация, которая направлена против России. Был уже случай, когда любитель из Хорватии запускал дроны, но средства массовой информации не хотят признавать такой исход. Потому что им стыдно, а также сейчас просто-напросто провокация против России в СМИ, так как мы находимся в гибридном военном противостоянии между США и Россией. Причем, об этом заявлял вице-президент США Джей Ди Вэнс. И в формате этого противоборства мы наблюдаем множество информационных операций, направленных против нас, например, такие необоснованные обвинения», — сказал собеседник издания.