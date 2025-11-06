Эксперт: кто стоит за запуском дронов у аэропортов Бельгии

«В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать 4-ю статью НАТО», — заявил глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен. Об этом сообщает издание 7sur7.
В Бельгии вечером 4 ноября в течение порядка двух часов были закрыты все три аэропорта страны (Брюссель, Льеж и Шарлеруа). Это произошло на фоне замеченных над территориями воздушных гавань неизвестных беспилотников. При этом, по словам Франкена, в это же время неопознанные БПЛА были замечены также и над авиабазами Флорен, где находятся американские истребители F-35, и Кляйне-Брогель, где хранится тактическое ядерное оружие США.
«Ясно, что происходит что-то очень серьезное», — отметил Франкен.
Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве 6 ноября Совета нацбезопасности по этой проблеме.
По оценкам международного аэропорта Брюсселя, 5 ноября из-за инцидентов с беспилотниками были отменены 54 рейса, так как перенаправленные накануне в Кельн и Маастрихт самолеты не успели вовремя вернуться в свои аэропорты.
Провокация против РФ
Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что появившиеся в районе аэропортов Бельгии неизвестные беспилотники являются провокацией против России.
«Я больше чем уверен, что это провокация, которая направлена против России. Был уже случай, когда любитель из Хорватии запускал дроны, но средства массовой информации не хотят признавать такой исход. Потому что им стыдно, а также сейчас просто-напросто провокация против России в СМИ, так как мы находимся в гибридном военном противостоянии между США и Россией. Причем, об этом заявлял вице-президент США Джей Ди Вэнс. И в формате этого противоборства мы наблюдаем множество информационных операций, направленных против нас, например, такие необоснованные обвинения», — сказал собеседник издания.
Хотят продолжать конфликт
Кошкин отметил, что за запусками беспилотников в районах бельгийских аэропортов мог стоять кто угодно, включая и сам Брюссель.
«Если нужна провокация, то здесь проблем нет — оплатите и вам все сделают. Поэтому за запуском этих беспилотников могли стоять любые страны НАТО и даже сама Бельгия. Могла и Украина, но все же не только Киев заинтересован в продолжении конфликта. А этот инцидент связан с продолжением боевых действий», — добавил он.
Политолог также сообщил, что никаких консультаций по безопасности, о которых заявил министр обороны Бельгии, не будет. Он уточнил, что руководство НАТО в этом не заинтересовано.
«Генсек НАТО Марк Рютте против этого. Он говорит, что нет смысла их проводить. И тогда в Польше он сказал и сейчас — нет смысла устраивать подобного рода какие-то провокационные действия. То есть у руководства НАТО нет такой заинтересованности. Потому что это не является основанием для того, чтобы провести согласование и объединить усилия против России. В Вашингтоне это уже давно просчитали и сказали, что не будут совершать подобные шаги», — заключил собеседник ВФокусе Mail.