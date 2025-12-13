ВСУ пытались беспилотными комплексами атаковать химические предприятия в Великом Новгороде и в Россоши. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.
«Предотвращены попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россоши Воронежской области, имеющим вещества первого класса опасности», — сказал он.
Генерал также напомнил, что киевский режим пытался разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик.
Боевики ВСУ прямо создавали угрозу химического поражения мирного населения. В частности, Ртищев указал на массированные ракетные удары по промышленным предприятиям «Заря» в населенном пункте Рубежное, «Азот» в Северодонецке, по заводу «Коксохим» в Авдеевке.
Действуют, как настоящие нацисты
Бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается нанести максимальный ущерб гражданскому населению, как в свое время действовали нацисты.
«Этим они и отличаются от нормальных людей. Естественно, что таким образом киевский режим хочет показать, что он еще в игре. Даже в первых числах мая 1945 года гитлеровцы продолжали обстреливать ракетами Лондон, когда уже пал Берлин. Они надеялись, таким образом добиться уступок, демонстрируя, что еще на что-то способны. Примерно та же самая политика сейчас и у Киева. Атаки на танкеры также относятся к подобным действиям, причем, не только в Черном море, но даже у берегов Африки», — напомнил собеседник издания.
Погибнуть могут даже тысячи человек
Никулин подчеркнул, что разрушение химического предприятия может обернуться катастрофой, которая приведет к гибели людей. При этом ее масштабы зависят от нескольких факторов.
«Все зависит от того, что это за предприятие, что именно там хранится, в какую сторону дует ветер и прочего. Но это может привести к гибели сотни, а, может быть, даже тысяч людей. Если последуют масштабные разрушения, то люди могут погибнуть не только в эпицентре взрыва, но и в другом регионе или даже стране», — отметил эксперт.
Кто именно стоит за подобными атаками
По словам Никулина, Украина практически уже является концлагерем, а всю террористическую войну против России курируют британцы. Причем, это происходит последние 11 лет, начиная с 2014 года. Он также сообщил, что именно Великобритания стоит за убийствами многих командиров Донбасса.
«За всеми этими нападениями ВСУ следуют наши удары по инфраструктуре Украины, которые приносят гораздо большие экономические потери, потому что у России возможностей в 100 раз больше, чем у киевского режима. Особенно после того, как американская помощь стала резко сокращаться, а европейцы не могут это компенсировать», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.