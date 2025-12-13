Эксперт: кто стоит за попытками ВСУ атаковать химические предприятия России

«Этим они и отличаются от нормальных людей. Естественно, что таким образом киевский режим хочет показать, что он еще в игре. Даже в первых числах мая 1945 года гитлеровцы продолжали обстреливать ракетами Лондон, когда уже пал Берлин. Они надеялись, таким образом добиться уступок, демонстрируя, что еще на что-то способны. Примерно та же самая политика сейчас и у Киева. Атаки на танкеры также относятся к подобным действиям, причем, не только в Черном море, но даже у берегов Африки», — напомнил собеседник издания.