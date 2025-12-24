Эксперт: кто стоит за подрывом полицейских в Москве и связан ли этот случай с убийством генерала Сарварова

«Обычным мошенникам нет смысла взрывать машину силовиков, у них задача — заработать деньги. Если его послали совершить диверсию, то это делает наш противник, 100 процентов. Можно беспилотник послать на российский город, чтобы он ударил в машину, но это сложно. Намного проще найти неадекватного человека, которого можно заставить это осуществить. Произошедший сегодня случай в Москве — это тот же самый теракт. Чем больше взрывов, тем больше страха у гражданского общества. Этого как раз и добивается противник с помощью таких диверсий», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.