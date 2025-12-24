Популярные темы
Эксперт: кто стоит за подрывом полицейских в Москве и связан ли этот случай с убийством генерала Сарварова

В ночь на 24 декабря на Елецкой улице (район Орехово-Борисово Южное) в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли двое инспекторов ДПС и мужчина, вызвавший подозрение у полицейских. Президент союза «Офицеры группы “Альфа”», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов специально для ВФокусе Mail рассказал, кто стоит за этим и связан ли данный случай с подрывом генерала Фанила Сарварова.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Двое инспекторов ДПС — 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов — заметили подозрительного мужчину рядом со служебным автомобилем недалеко от здания ОМВД. Полицейские подошли к нему и попытались задержать, однако в этот момент прогремел взрыв — сработало взрывное устройство. В результате все трое погибли.

По данным СМИ, мужчина, подорвавший сотрудников полиции, действовал по указанию мошенников. Уточняется, что злоумышленники взломали его аккаунт на портале «Госуслуги» и заставили участвовать в «шпионской операции». Они убедили мужчину приехать в Москву из Ивановской области и заложить взрывное устройство под автомобиль силовиков.

В том же районе утром 22 декабря на парковке во дворе жилого дома № 12 на улице Ясеневой был подорван автомобиль, за рулем которого находился 56-летний начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фанил Сарваров.

Связь с подрывом генерала

Президент союза «Офицеры группы “Альфа”», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что сегодняшний инцидент не связан с подрывом Сарварова. Он уточнил, что погибшие были обычными полицейскими, а не сотрудниками, выполняющими оперативную работу.

«Здесь необязательно может быть украинский след, может быть какая-то бытовая ситуация. Этот подрывник мог быть участником какого-нибудь бандформирования», — сказал собеседник издания.

По его словам, подрыв генерала осуществили профессионалы — и не какие-то местные жители, которых завербовали, а приезжие специалисты. Филатов уточнил, что это была специальная операция, которая разрабатывалась не один день.

Обманом заставляют

Эксперт отметил, что ситуация с подрывом полицейских является типичной для страны. Он уточнил, что сделать подобное могли заставить мошенники или украинские спецслужбы.

«Когда либо подростков, либо взрослых людей с помощью манипуляций сначала заставляют перевести или даже обманывают, что они перечислили деньги на нужды ВСУ, а после этого уже вынуждают совершать подобные преступления. Якобы человек донатил военным киевского режима и для того, чтобы избежать за это наказания, необходимо совершить какую-либо диверсию. Люди, вместо того чтобы обратиться в полицию, идут на такой шаг, боясь получить реальный срок. С этим нужно комплексно бороться», — сообщил Филатов.

Он подчеркнул, что мужчину, подорвавшего полицейских, могли заставить сделать это именно спецслужбы Украины.

«Обычным мошенникам нет смысла взрывать машину силовиков, у них задача — заработать деньги. Если его послали совершить диверсию, то это делает наш противник, 100 процентов. Можно беспилотник послать на российский город, чтобы он ударил в машину, но это сложно. Намного проще найти неадекватного человека, которого можно заставить это осуществить. Произошедший сегодня случай в Москве — это тот же самый теракт. Чем больше взрывов, тем больше страха у гражданского общества. Этого как раз и добивается противник с помощью таких диверсий», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.

