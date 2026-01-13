«Было много подписано соглашений о безопасности и сотрудничестве, но только два договора — с Великобританией и США — были ратифицированы в парламенте, причем с секретными приложениями. К примеру, как было с литием, который не был предметом изучения в парламенте. Конечно, каждый хочет иметь своего смотрящего, поскольку он должен отрабатывать повестку той страны, которую он будет представлять. Я не исключаю, что американцы делают ставку на Буданова*, так как он учился по программе ЦРУ, проходил лечение в США, само украинское ГУР находится под Соединенными Штатами. А Зеленский и экс-главком ВСУ и действующий посол в Великобритании — креатура британцев, как и тот же Порошенко**. Поэтому я не исключаю, что за критикой Буданова* стоит Лондон», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.