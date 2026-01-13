На Украине начали критиковать главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* за его работу на прошлом посту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.
Ранее Буданов* возглавлял Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. По словам собеседника агентства, до определенного момента только российские блогеры писали, что при нем ГУР представляло собой мощную пиар-машину и специализировалось на громких медиаоперациях, зачастую ценой жизни своих боевиков. Однако после назначения на должность главы офиса Зеленского об этом уже стали сообщать и украинские ресурсы.
Уточняется, что ГУР вместо того, чтобы заниматься получением, обработкой и донесением необходимой информации до киевского режима, «снимало “переможные” ролики, нацеленные на поднятие боевого духа оболваненных украинцев».
Проснулись конкуренты
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что теперь, когда Буданов* стал главой офиса президента Украины, «проснулись конкуренты».
«Он начал уже проводить политику не в рамках своего бывшего ведомства — главного управления разведки, — а общегосударственную. Я думаю, что Буданов* будет инициатором определенных санкций, к примеру, как были в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко**, который на сегодняшний день не может баллотироваться в лидеры страны. Поэтому на него сейчас смотрят как на человека, который обладает большими полномочиями, чем было ранее», — сказал собеседник издания.
Экс-нардеп отметил, что Буданова* пытаются как-то осадить, поскольку он не теряет своих политических амбиций и перспектив, даже находясь рядом с Зеленским.
«Кто пойдет на выборы президента Украины, будут решать извне — американцы и британцы. А в парламенте может быть партия Буданова* и Зеленского, где они могут объединить свои усилия. Потому что глава офиса президента все же ближе к военным, а институт армии сейчас находится еще в авторитете», — добавил он.
Кто стоит за критикой
Олейник также уточнил, что сегодня есть минимум два центра, которые вступили в конкурентную борьбу на Украине, — это президент США Дональд Трамп, поскольку при бывшем американском лидере Джо Байдене Вашингтон был ближе к Европе, а второй — Великобритания. Лондон является фактическим лидером в отношении украинского государства по европейскому направлению.
«Было много подписано соглашений о безопасности и сотрудничестве, но только два договора — с Великобританией и США — были ратифицированы в парламенте, причем с секретными приложениями. К примеру, как было с литием, который не был предметом изучения в парламенте. Конечно, каждый хочет иметь своего смотрящего, поскольку он должен отрабатывать повестку той страны, которую он будет представлять. Я не исключаю, что американцы делают ставку на Буданова*, так как он учился по программе ЦРУ, проходил лечение в США, само украинское ГУР находится под Соединенными Штатами. А Зеленский и экс-главком ВСУ и действующий посол в Великобритании — креатура британцев, как и тот же Порошенко**. Поэтому я не исключаю, что за критикой Буданова* стоит Лондон», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.