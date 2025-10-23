Эксперт: кто заставил Киев пойти на перемирие по Запорожской АЭС

Россия добилась от Украины гарантий безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.
В министерстве подчеркнули, что соглашению предшествовали «длительные и непростые консультации».
Начало ремонта
Линия электропередачи «Ферросплавная-1» была отключена в мае 2025 года, а «Днепровская» — 23 сентября после «огневого воздействия» со стороны Вооруженных сил Украины. С того момента ЗАЭС обеспечивается энергией от резервных дизель-генераторов.
18 октября МАГАТЭ сообщило о начале ремонта поврежденных ЛЭП, ведущих на ЗАЭС, после четырехнедельного отключения. В МИД России отметили, что без гарантий украинской стороны восстановление поврежденной линии было бы невозможно. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев уточнил, что, по оценкам специалистов, на ремонт уйдет около недели.
Кто повлиял на Киев
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что на Украину могли повлиять ее европейские партнеры, которые понимают, что «шутить с атомом нельзя».
«В этой ситуации все же герои — МАГАТЭ, которые там находятся. И, скорее всего, влияние на киевский режим оказали те, кто понимает, что шутить с атомом нельзя. Я думаю, что это Европа, потому что Соединенные Штаты все-таки далеко, а европейские страны — рядом. Поэтому, поразмыслив, во что это может вылиться, скорее всего, пришли к выводу, что надо прекращать — и беспилотники запускать, и бить по инфраструктуре, которая обеспечивает работу этой АЭС. Она же самая большая в Европе — шесть реакторов. Поэтому если что случится, то это будет побольше, чем было в Чернобыле», — сказал собеседник издания.
Поведение Киева непредсказуемо
Дандыкин добавил, что украинские войска могут атаковать Запорожскую АЭС, несмотря на достигнутые договоренности. Он пояснил, что российским бойцам нужно быть наготове, чтобы в любой момент отразить удары ВСУ.
«Поведение Зеленского и его спонсоров порой непредсказуемо. Особенно сейчас, когда у Украины не клеится в зоне боевых действий, когда идет огромное количество дезинформации. Поэтому надо быть настороже и готовым ко всему. Если будут лететь беспилотники, то сбивать. В общем, чем и занимаются наши бойцы, которые обеспечивают там безопасность», — сообщил военный эксперт.
По словам Дандыкина, киевский режим занимается атаками по приграничным российским регионам. Удары наносятся исключительно по гражданским.
«У них сейчас есть очень большая бандеровская забава — бить по нашим приграничным территориям. Причем исключительно по мирным целям», — добавил он.
Соглашение не отразится на продвижении ВС РФ
Соответствующее соглашение по ЗАЭС никак не отразится на дальнейшем продвижении Российской армии в Запорожской области, сообщил журналисту издания Дандыкин.
«Министерство обороны сообщило, что еще один населенный пункт в Запорожской области был освобожден. Я думаю, что одно другому не мешает. Мы если и бьем по Запорожью, то это военные объекты — заводы, “Мотор Сич” и остальные. Сейчас в том регионе идут бои», — подчеркнул собеседник ВФокусе Mail.