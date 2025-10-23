Эксперт: кто заставил Киев пойти на перемирие по Запорожской АЭС

«В этой ситуации все же герои — МАГАТЭ, которые там находятся. И, скорее всего, влияние на киевский режим оказали те, кто понимает, что шутить с атомом нельзя. Я думаю, что это Европа, потому что Соединенные Штаты все-таки далеко, а европейские страны — рядом. Поэтому, поразмыслив, во что это может вылиться, скорее всего, пришли к выводу, что надо прекращать — и беспилотники запускать, и бить по инфраструктуре, которая обеспечивает работу этой АЭС. Она же самая большая в Европе — шесть реакторов. Поэтому если что случится, то это будет побольше, чем было в Чернобыле», — сказал собеседник издания.