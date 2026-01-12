Эксперт: кто возглавит на Украине бунт против ТЦК 18 января

В социальных сетях на Украине активно распространяются призывы выйти 18 января на «Майдан незалежности». «Структура не имеет никакого отношения к защите страны, наоборот несет угрозу существованию Украины. Что она делает в данный момент: похищение людей с улиц, пытки тех, кого дали клятву защищать. Главы ТЦК уже публично декларируют миллионы, недвижимость за рубежом. Для них это бизнес, а не защита. 80% бусифицированных — СЗЧ (самовольное оставление части. — прим. ред.)», — сказано в сообщении.
Возможно все
Политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что на Украине сейчас возможно все, тем более «Майдан». По его мнению, там есть достаточный протестный потенциал, который способен на все.
«На Украине действует военное положение и все зависит от того, как на это отреагирует действующая власть. Хотя на самом деле она в этом плане достаточно ограничена. Я думаю, что вряд ли кто-то посмеет этих людей дубинками разгонять, если они выйдут на протесты», — сказал собеседник издания.
Кто может стоять за митингом
Килинкаров отметил, что главным вопросом является, кто за этими протестами стоит. Он уточнил, что всегда есть какой-то организационный центр, который координирует работу определенных структур, готовящих такого рода мероприятия.
«Если за ними будут стоять, условно говоря, люди, которые так или иначе представлены в структурах власти, то это одна история. Например, мэры городов. Они же тоже устали от работы ТЦК, так как они мешают организовать нормальную работу коммунальных и других структур органов местной власти, которые должны каким-то образом обеспечивать людей всем необходимым. Люди просто боятся выходить на улицу, потому что их хватают, на работу не ходят, поскольку также боятся, что их мобилизуют», — добавил политик.
Экс-нардеп не исключил, что за протестами могут стоить кто-то из серьезных политиков, имеющих финансовый и медийный ресурсы. К примеру, мэр Киева Виталий Кличко, бывший президент Украины Петр Порошенко* или экс-премьер Юлия Тимошенко.
К чему могут привести протесты
По словам политика, если протесты будут иметь масштабный характер, к примеру, не две тысячи человек на улицах, а 10−15 тысяч, то это очень многое изменит во внутренней политике самой Украины.
«Условно говоря, если это будет какое-то массовое мероприятие, связанное с беспределом ТЦК, то, я думаю, что властям придется каким-то образом пересматривать свое отношение к завершению конфликта — выходить на мирное соглашение либо потерпеть полное поражение на поле боя. Хотя на самом деле киевский режим завершать конфликт не намерен. При этом сам Зеленский в случае такого обширного волеизъявления будет растерян, но к людям он, конечно, не выйдет. Наверное, если это будет связано с работой ТЦК, скорее всего, опять проведут какие-то рейды под этим центрам, кого-то посадят, однако в любом случае Зеленский и его режим будут искать оправдание власти и делать все для того, чтобы люди не пришли к мысли о том, что действия ТЦК напрямую связаны с президентом Украины», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.