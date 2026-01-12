Эксперт: кто возглавит на Украине бунт против ТЦК 18 января

«Условно говоря, если это будет какое-то массовое мероприятие, связанное с беспределом ТЦК, то, я думаю, что властям придется каким-то образом пересматривать свое отношение к завершению конфликта — выходить на мирное соглашение либо потерпеть полное поражение на поле боя. Хотя на самом деле киевский режим завершать конфликт не намерен. При этом сам Зеленский в случае такого обширного волеизъявления будет растерян, но к людям он, конечно, не выйдет. Наверное, если это будет связано с работой ТЦК, скорее всего, опять проведут какие-то рейды под этим центрам, кого-то посадят, однако в любом случае Зеленский и его режим будут искать оправдание власти и делать все для того, чтобы люди не пришли к мысли о том, что действия ТЦК напрямую связаны с президентом Украины», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.