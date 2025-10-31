Эксперт: кто может стоять за атакой на венгерский НПЗ с нефтью из России

В Будапеште заявили, что не исключают нападение извне на нефтеперерабатывающий завод компании MOL, использующий российское сырье, где произошел сильный пожар. Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.
«Я заслушал доклад министра внутренних дел об инциденте на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте. Расследование идет полным ходом. Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне», — указал он в сообщении в своих социальных сетях.
Орбан также отметил, что этот НПЗ, который работает в основном на российском сырье, входит в пятерку важнейших стратегических промышленных предприятий страны.
«Цены на бензин уже подскочили. Я поручил министру экономики Мартону Надю провести переговоры с руководством MOL и разъяснить, что компания не может компенсировать упущенную выгоду за счет потребителей, повышая цены на топливо», — добавил глава венгерского кабмина.
За атакой может стоять Украина
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что за атакой на НПЗ Венгрии может стоять Украина. Он уточнил, что это могли сделать либо украинские диверсанты, либо завербованные Киевом местные жители, которые и совершили нападение.
«Это могли сделать украинские диверсанты или нанятые Киевом жители внутри Венгрии, которые были завербованы. У нас же они вербуют через мессенджеры, поэтому и там могут психологически обрабатывать людей, в том числе предлагать им большие деньги и так далее. Во всех странах же есть люди, которые живут с какими-то проблемами. Таких они отслеживают. Как правило, это люди, которые сами о себе заявляют где-нибудь в мессенджерах, социальных сетях. Сейчас же особенно молодежь не умеет управлять своими эмоциями, проблемами. Они просто начинают про все это говорить через интернет. Поэтому эти люди попадаются на удочки различного рода спецслужб. Обычно именно украинские спецслужбы таких используют в своей работе», — отметил собеседник издания.
При этом эксперт добавил, что Киев не один мог осуществить соответствующую атаку. По его словам, украинским спецслужбам, скорее всего, оказывали помощь британские партнеры.
Месть за сотрудничество с РФ
Перенджиев добавил, что атака могла быть местью Будапешту со стороны Киева за его антиукраинскую политику и сотрудничество с Россией.
«Здесь преступление выгодно тем, кто выступает против, чтобы Венгрия сотрудничала с Россией. Цель диверсии — нанесение экономического ущерба. По сути говоря, это определенная месть киевского режима Венгрии за самостоятельную политику, за то, что Орбан собирается сформировать антиукраинский блок вместе с Чехией и Словакией», — сообщил политолог.
В ночь на 21 октября произошел сильный пожар на НПЗ в Сазхаломбатте, который расположен в 30 километрах к югу от Будапешта. В связи с инцидентом на заводе был сокращен выпуск продукции. Отмечается, что предприятие использует российскую нефть и снабжает топливом страны Центральной Европы.
Ранее Украина неоднократно наносила удары по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», добиваясь прекращения поставок российского сырья в Венгрию и Словакию. Киев вместе с Брюсселем пытается добиться от Будапешта и Братиславы отказа от использования нефти и газа РФ предприятиями этих стран.