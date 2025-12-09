Эксперт: что останется от Украины и кто предоставит гарантии безопасности

По мнению главы киевского режима, американский план требует дальнейших обсуждений по ряду «деликатных вопросов», включая контроль над Донбассом, сообщает Bloomberg.
«Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», — заявил Зеленский.
Кроме того, он добавил, Киев также хочет заключить отдельное соглашение о гарантиях безопасности с западными союзниками, прежде всего с США. Зеленский подчеркнул, что, как и все украинцы, хочет получить ответ на вопрос, что будут делать партнеры Украины, если боевые действия возобновятся.
Вместо Киева Волынь
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Украине не может быть предоставлено никаких гарантий безопасности, если «только от нее не останется какая-нибудь Волынь и ей даст эти обещания Венгрия».
«Об этом может заявлять новая украинская власть, причем, речь будет идти не о гарантиях безопасности от России, а о коллективной безопасности вместе с Россией. То есть этот вопрос вообще ставится сейчас неверно, поскольку это и послужило причиной начала специальной военной операции. Она как бы отрицает возможность каких бы то ни было западных гарантий на Украине», — сказал собеседник издания.
Политолог отметил, что сейчас Киев будет и дальше требовать каких-то гарантий, тянуть время, надеясь на то, что президент США Дональд Трамп ослабнет и американский Конгресс заставит давать деньги Украине.
Гарантии от Европы
По словам Дробницкого, если от Украины что-то останется, то этот проект совершенно иначе должен будет себя реализовывать. А осознание того, что безопасность должна быть вместе с Россией, «означает политическое самоубийство как для киевского режима, так и Европейского союза».
«В ЕС понимают, что поражение этого проекта означает их поражение, причем, радикальное. Поэтому, конечно, они будут сейчас сопротивляться, говорить, что нужны гарантии, но сами они Украине их дать не смогут. Пусть в Евросоюзе не рассказывают, что у них идет милитаризация, так как отсутствуют ресурсы, деньги и мотивированное население», — уточнил эксперт.
Пойдет ли Трамп на этот шаг
Политолог добавил, что если Трамп будет продолжать свою стратегию, то «на словах он может обещать, что угодно, вроде “мое слово, президент России Владимир Путин обещал, это будут гарантии”. Он пояснил, что могут быть даже подписаны какие-нибудь соглашения.
«Если Трамп не будет следовать своей стратегии национальной безопасности, то получится, что Европейскому союзу и глобальной демпартии удалось втянуть Соединенные Штаты в продолжение противостояния с Россией. Что станет для Украины не гарантией, а продолжением боевых действий. Может быть, даже другим способом. Возможно, более тихим, в виде сдерживания, противостояния, холодной войны в Европе», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.