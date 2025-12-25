Эксперт: что означает уничтожение подземных бункеров ВСУ в Гуляйполе и как развивается наступление

«Наступление на Запорожье вызовет проблемы политического характера в Киеве. Так как морально Украина уже отрезала от себя Донбасс и украинцы готовы его потерять, с Запорожьем ситуация иная. Город никогда не готовили к боевым действиям и даже сейчас, так как рассчитывают, что Россия ограничится Донбассом. Завод “Запорожсталь”, до критических проблем с электричеством в 2025 году, наращивал выпуск продукции, как иные предприятия по производству ферросплавов и специальной стали. Наступление на Запорожье может сломать “шаблон” восприятия ситуации для многих украинцев» — резюмирует эксперт.