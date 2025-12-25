Эксперт: что означает уничтожение подземных бункеров ВСУ в Гуляйполе и как развивается наступление

«Группировка войск “Днепр” наступает на ореховском направлении. Наша армия уничтожила подземные бункеры противника в Гуляйполе. Бетонные укрепления, которые находятся глубоко под землей, противник выстраивал несколько лет, оборудовал коммуникации. Мы понимаем, что туда были потрачены миллионы гривен украинских налогоплательщиков, все это подавалось как достижение ВСУ. В итоге эти укрепления продержались пять минут перед нашей армией», — написал в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Он также подчеркнул, что взятие Гуляйполя создаст условия для освобождения всего Запорожья. Кроме того, по словам Балицкого, власти Запорожской области готовы оказать административную и гуманитарную помощь жителям освобожденных населенных пунктов.
Строили бункеры еще до начала СВО под руководством НАТО
Подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail напомнил, что оборонительная инфраструктура и подземные бункеры по три-пять этажей вниз строилось по стандартам НАТО.
«Я думаю, что строительство подобных фортификаций происходило под руководством структур НАТО, еще до начала специальной военной операции ВСУ очень быстрыми темпами переходили на стандарты Альянса. Уже тогда на территории Украины было огромное количество западных кураторов, которые внимательно следили за происходящим. Они семимильными шагами подгоняли боевиков киевского режима под натовские стандарты, обучали, в том числе инженерному делу», — сказал собеседник издания.
По мнению военного эксперта, вряд ли ВСУ использовали данные бункеры для секретных целей, поскольку они очень близко расположены к линии боевого соприкосновения.
«Все-таки упор делался на военную составляющую. Скорее всего, там также не было и солдат НАТО, потому что сейчас Гуляйполе — это передовая линия, а как мы знаем, офицеры не только натовские, но и ВСУ находятся на относительном удалении от непосредственной линии боевого соприкосновения. По крайней мере так написано в инструкциях, которые опять же разработаны Североатлантическим альянсом», — отметил он.
Изменение тактики ВС России
Марочко добавил, что стратегия и тактика Вооруженных сил России изменилась, если сравнивать их с началом специальной военной операции. Он уточнил, что если ранее что-то считалось очень безопасным, сейчас уже таким не является.
«Прежде всего заглубленные командные пункты, бункеры, какие-то склады в настоящее время очень легко уничтожаются нашим вооружением. Одно из таких — как раз массовое использование КАБ и ФАБ стороны Вооруженных сил Российской Федерации, которые попросту оставляют одну большую воронку на этом месте. В таком случае абсолютно никакие бетонные перекрытия не могут спасти боевиков киевского режима. Так что уничтожение подобных сооружений и фортификации в очередной раз показывает, что наши военнослужащие не видят препятствий для дальнейшего продвижения и освобождения Запорожской области», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Чем грозит освобождение Гуляйполя, а затем и Запорожья Киеву
Публицист и аналитик Юрий Баранчик рассказывает о том, к чему приведет освобождение этого города и ряда других других. Он напоминает, что с ноября Армия России на запорожском направлении бьется за освобождение Степногорска и ведет бои за Приморское.
«Для понимания ситуации: Приморское в Запорожской области — это село, в котором до начала боевых действий проживало более трёх тысяч человек. Оно вытянулось более чем на 10 км вдоль берега Каховского водохранилища. От него до окраин г. Запорожье около 10 км». — пишет Баранчик.
Эксперт отмечает, что со стратегической точки зрения, даже просто наступательные действия на город Запорожье с населением более 700 тысяч человек обернутся для киевских властей политическими и экономическими сложностями. Так как киевские власти не смогут адекватно обеспечить эвакуацию и расселение такого большого города.
«Наступление на Запорожье вызовет проблемы политического характера в Киеве. Так как морально Украина уже отрезала от себя Донбасс и украинцы готовы его потерять, с Запорожьем ситуация иная. Город никогда не готовили к боевым действиям и даже сейчас, так как рассчитывают, что Россия ограничится Донбассом. Завод “Запорожсталь”, до критических проблем с электричеством в 2025 году, наращивал выпуск продукции, как иные предприятия по производству ферросплавов и специальной стали. Наступление на Запорожье может сломать “шаблон” восприятия ситуации для многих украинцев» — резюмирует эксперт.