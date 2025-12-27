Эксперт: кто и как управляет проукраинскими сектантами в России

Силовики пресекли собрание проукраинской религиозной организации «Школа единого принципа» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.
«На прерванном силовиками собрании находилось около 70 человек из различных регионов России. В их отношении проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 УК РФ “Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ”, санкция по которой подразумевает до 10 лет лишения свободы», — сообщил собеседник агентства в силовых структурах.
Секта была создана на Украине под предлогом «пробуждения сознания» и обучения целительству. На самом же деле главари этой группы проводят психоментальную войну против россиян. Уточняется, что адепты организации на собраниях обсуждают СВО и проводят молебны за здравие Зеленского.
«Лидеры группы открыто заявляют о том, что “русские военные — орки, ватники”, “военнослужащие Украины — это светлые силы”», — отметил источник.
Кроме того, членам группы было запрещено рассказывать о ней православным священникам, однако они обязаны доносить позицию по Украине своим родным и знакомым. Сектантам также предписывается круглосуточно молиться «о защите россиян от мобилизации» по графику, составленному руководителями культа.
В руководство секты входят преподаватели ряда вузов и школ, которые старались не афишировать это, «понимая незаконность своей деятельности и ее подрывной характер».
Создаются для дестабилизации и диверсий
Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что секты являются очень эффективным оружием спецслужб. По его словам, они либо сами создают такие объединения, либо проникают в уже готовую группу.
«Там сосредотачиваются люди, которые не способны к критическому мышлению. Они могут довольно спокойно и обстоятельно выполнять задания, даже переходящие критическому черту — диверсии, убийства, не говоря уже о пропаганде, которая для сектантов — привычное дело. Кроме того, секты связаны с получение секретной информации, а также с раскачиванием внутриполитической обстановки в стране, против которой работают спецслужбы», — сказал собеседник издания.
Эксперт добавил, что за основу создания секты берется уже существующее в мире объединение или что-то похожее на него — «дочерняя секта». Он уточнил, что таким образом легче создать подобную группу, а также будет более убедительно для набора последователей.
Ищут через соцсети
Решетников пояснил, что лидеров и участников сект, создаваемых спецслужбами, сейчас гораздо проще найти из-за развития сети Интернет и вовлеченность людей в социальные сети.
«Там поиск не ограничен. Если серьезно заниматься и анализировать, то можно находить соответствующих людей. Это не то, что было 20, 30, 40 или 50 лет назад. Когда такой поиск занимал несколько лет. Как правило, находят людей фанатичных, которые не способны к критическому мышлению. Это можно выяснить по тем же постам, которые он публикует у себя на странице, комментариям, переписке», — заявил генерал.
Работают под кураторством британцев
По словам эксперта, к задержанной секте в Петербурге может быть причастны украинские спецслужбы. Причем, как подчеркнул Решетников, они уже давно работают под кураторством Британии.
«Кураторы этой секты находятся за пределами России. Так как они с выступали с украинской темой, похоже, что это чисто киевская акция. Надо отметить, что украинские спецслужбы работают под непосредственным руководством английского разведсообщества и других служб. В этом плане британцы потеснили американцев. У меня впечатление, что многие в питерской секте были втянуты в нее по глупости», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.