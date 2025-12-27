Эксперт: кто и как управляет проукраинскими сектантами в России

«Там поиск не ограничен. Если серьезно заниматься и анализировать, то можно находить соответствующих людей. Это не то, что было 20, 30, 40 или 50 лет назад. Когда такой поиск занимал несколько лет. Как правило, находят людей фанатичных, которые не способны к критическому мышлению. Это можно выяснить по тем же постам, которые он публикует у себя на странице, комментариям, переписке», — заявил генерал.