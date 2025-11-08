Эксперт: как и зачем будут уничтожаться железные дороги Украины

Большие потери
Государственное предприятие «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») столкнулось с риском полной остановки перевозок из-за рекордных финансовых потерь. Как заявил в Верховной Раде заместитель главы наблюдательного совета компании Сергей Лещенко, для спасения отрасли необходимы значительные вливания из госбюджета.
Чистый убыток компании за девять месяцев 2024 года превысил $167 млн. Ранее эти издержки компенсировались за счет доходов от грузовых перевозок, но после 2022 года эта модель перестала работать.
Так, по словам руководителя компании, объем грузовых перевозок за период с 2021 по 2025 год сократился на 49% — то есть почти вдвое. Лещенко усомнился, что ситуация «вряд ли улучшится» в ближайшее время, так как Украина утратила угольную отрасль Донбасса.
«Спасайте железную дорогу — она всем нам еще понадобится. Внутренние резервы для компенсации ущерба от пассажирских перевозок исчерпаны: либо все вместе начнем действовать, либо потеряем компанию», — предупредил он.
В качестве мер поддержки компания просит у государства $310 млн в этом году и $382 млн в следующем. Кроме того, «Укрзализныця» планирует внедрить динамическое ценообразование на билеты в двухместные купе (СВ) и первый класс поездов. Значит, что стоимость их будет зависеть от спроса и заполняемости вагонов, популярности направлений, расписания. Раньше стоимость билета определялась классом обслуживания и расстоянием, а не спросом.
Также в 2026 году запланировано двухэтапное повышение грузовых тарифов — на 27,5% и 11%, что должно дополнительно в бюджет компании $542 млн. Без этих мер, заверил Лещенко, цены на билеты пришлось бы повысить одномоментно в три-четыре раза, чтобы окупить потери, что сильно ударило бы по карману пассажиров и сделала бы даже пассажирские перевозки недоступными для большинства населения.
Логистика как мишень
Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, заявил, что никакой альтернативы для улучшения ситуации с железнодорожными перевозками не существует, поскольку именно по этому пути следуют все грузы, в том числе идущие из-за рубежа — Польши, Словакии, Румынии, Венгрии.
Он отметил, что перевозки по шоссейным дорогам также сокращаются. Так, по данным Госстата Украины, объем грузовых перевозок за неполной год сократился на 9,7%.
«Наша цель — подорвать военный потенциал Украины, и логистика здесь играет важную роль, так как напрямую влияет на боеготовность ВСУ. В условиях прямого противостояния это — вынужденная необходимость», — добавил Кошкин.
При этом эксперт подчеркнул, что Россия не ставит перед собой задач по разрушению гражданской инфраструктуры, а «внутренние проблемы Украины — ее собственная ноша, единственный выход из логистического и экономического хаоса — прекращение огня».
«Им просто-напросто надо садиться за стол переговоров и прекращать боевые действия. Тогда будут решаться и вопросы логистики, и экономики», — уверен политолог. По его мнению, без этого тарифные повышения лишь перегрузят автодороги и заблокируют восстановление предприятий, усугубив текущий курс Киева.