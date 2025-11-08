Эксперт: как и зачем будут уничтожаться железные дороги Украины

В качестве мер поддержки компания просит у государства $310 млн в этом году и $382 млн в следующем. Кроме того, «Укрзализныця» планирует внедрить динамическое ценообразование на билеты в двухместные купе (СВ) и первый класс поездов. Значит, что стоимость их будет зависеть от спроса и заполняемости вагонов, популярности направлений, расписания. Раньше стоимость билета определялась классом обслуживания и расстоянием, а не спросом.