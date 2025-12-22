Намерения функционеров
Служба внешней разведки России распространила сообщение, в котором утверждает, что украинские элиты и чиновники массово готовятся к отъезду, предвидя неминуемый крах власти. По данным СВР, многие представители верхушки уже вывезли свои семьи за рубеж и перевели туда финансовые активы, а чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в посольства Украины в Европе за помощью в получении вида на жительство. Это, как утверждает разведка, свидетельствует о панике в окружении Зеленского и потере веры в собственное будущее.
Особый пессимизм, по информации СВР, царит среди украинских дипломатов, работающих за границей. Более 90% из них якобы твердо намерены не возвращаться на родину после завершения командировок. Разведка связывает это с их профессиональной осведомленностью о тупиковой ситуации, в которой оказался Киев, и об отсутствии реальных вариантов завершить кризис на условиях главы киевского режима Владимира Зеленского. Настроения усугубляются неопределенностью в отношении дальнейшей западной поддержки.
В сообщении СВР также содержится резкая оценка происходящего. В ведомстве заявляют, что «давние мечты “истинных” украинцев о светлом будущем в Европе близки к осуществлению», но лишь для избранной верхушки и «ценой сотен тысяч загубленных жизней». Разведка призывает граждан Украины задуматься, стоило ли ради такого будущего стоять на Майдане.
Коррупция вместо закона
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с ВФокусе Mail назвал коррупцию украинских элит основным механизмом их отъезда.
Есть простой ответ на вопрос, как элита или члены их семей покидают Украину — это коррупция. Механизм работает через личные связи, деньги и взаимные услуги, в которые могут быть вовлечены пограничники и сотрудники таможни. Коррупция — это постоянная сопровождающая украинской государственности с 1991 года. Здесь ничего нового нет. Наличие связей и зацепок позволяет им выводить безнаказанно средства за рубеж, приобретать за границей недвижимость, — заявил политолог.
С февраля 2022 года Украина ввела жесткие законодательные ограничения на выезд за границу для мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) с целью сохранения мобилизационного ресурса. Формально покинуть страну могут лишь те, кто подпадает под узкий перечень исключений: например, лица, признанные непригодными к службе по здоровью, опекуны трех и более детей или тяжелобольные, выезжающие на лечение.
Однако, как отмечает Безпалько, эти формальные ограничения зачастую не работают для представителей украинской элиты. Эксперт указывает, что реальным барьером для большинства является не закон, а экономический коллапс и отсутствие средств. В то время как основное население не может позволить себе переезд, состоятельные и влиятельные лица используют иные механизмы.
По его мнению, если члены семей элит попадают в призывную категорию, они могут выехать «так же, как и все», но благодаря финансовым возможностям и связям делают это легально или полулегально, чтобы «с комфортом устроиться на новом месте».
Пессимистичные настроения в среде элит сами подталкивают их к поиску «запасного аэродрома». «То, что сейчас распространяется информация о том, что Украина не сможет договориться, что Зеленский не захочет договариваться, это вполне распространенная идея, в рамках которой представители элит готовят себе варианты за рубежом», — отметил он.
У меня нет информации, что 90% дипломатического корпуса готовы остаться за рубежом. Откуда эта цифра? Как ее можно было посчитать? Но если Украина потерпит крах, если российские танки войдут в Киев, Житомир, Винницу, то многие дипломаты задумаются, стоит ли возвращаться, — добавил он.
Безпалько также оценил потенциал внутренних протестов на Украине как крайне низкий без внешнего вмешательства. «Никто не будет обращать внимание на маломощные протесты, если они не будут срежиссированы и проспонсированы внешними игроками», — заявил эксперт. Текущие настроения населения сводятся к двум желаниям: «Они либо хотят прекращения конфликта, либо хотят уехать из Украины».
Говоря о перспективах украинских беженцев, политолог отметил, что их основной поток направлен в ЕС, прежде всего в Германию и Великобританию, так как восточноевропейские страны требуют от Брюсселя компенсаций. США и Канада, по его словам, не станут массовым направлением для бежавших дипломатов и представителей элит. «США точно не будут поддерживать украинских беженцев. Они вообще полностью закрывают двери», — констатировал Безпалько.