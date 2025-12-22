Служба внешней разведки России распространила сообщение, в котором утверждает, что украинские элиты и чиновники массово готовятся к отъезду, предвидя неминуемый крах власти. По данным СВР, многие представители верхушки уже вывезли свои семьи за рубеж и перевели туда финансовые активы, а чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в посольства Украины в Европе за помощью в получении вида на жительство. Это, как утверждает разведка, свидетельствует о панике в окружении Зеленского и потере веры в собственное будущее.