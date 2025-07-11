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Эксперт Коротченко: военные ВСУ знали, что бьют по мирным, нанося удар по Алешкам

Главный редактор журнала «Национальная оборона» отметил, что дополнительный цинизм происходящему добавляет тот факт, что украинская сторона применяет дроны против спасательных служб.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Атаковавшие жилой дом в Алешках Херсонской области военнослужащие ВСУ знали, что наносят удары по мирному населению. Об этом ТАСС сообщил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это чудовищное военное преступление, поскольку удар по жилому дому наносился с использованием авиабомб, а следовательно выполнявшие этот преступный приказ военнослужащие ВСУ прекрасно понимали, что прицельно уничтожают гражданское население», — указал военный аналитик.

Он подчеркнул, что дополнительный цинизм происходящему добавляет тот факт, что украинская сторона применяет дроны против спасательных служб, и спасатели не могут приступить к разбору завалов, чтобы вытащить, возможно, оставшихся под завалами живых людей.

«Бессмысленно клеймить режим [Владимира] Зеленского — его надо уничтожать. И, безусловно, должны быть установлены и названы имена украинских военных преступников, которые планировали, отдавали и выполняли приказы по уничтожению жилого дома. А дальше — проводить операции по ликвидации этих нелюдей, исходя из принципа, что такое зло не может остаться неотомщенным», — сказал Коротченко.