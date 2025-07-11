Эксперт Коротченко: военные ВСУ знали, что бьют по мирным, нанося удар по Алешкам

«Бессмысленно клеймить режим [Владимира] Зеленского — его надо уничтожать. И, безусловно, должны быть установлены и названы имена украинских военных преступников, которые планировали, отдавали и выполняли приказы по уничтожению жилого дома. А дальше — проводить операции по ликвидации этих нелюдей, исходя из принципа, что такое зло не может остаться неотомщенным», — сказал Коротченко.