Эксперт: кому интересен Ермак и кто хочет, чтобы он навсегда замолчал

«Все зависит от гарантий, которые он может получить, а также от его веры в них. Может так случиться, что они станут для Ермака последней надеждой на спасение. Но стоит учитывать, что он очень опытный и ушлый человек, который прекрасно знает себе цену. Экс-глава офиса знает, как и что решается, кто кому и что должен, на что можно надеяться. В его случае речь идет исключительно о гарантиях безопасности. Он и другие деятели киевского режима очень много знают и слишком много друг у друга отжали по праву сильного, которое часто менялось. Кто-то ставил на Вашингтон, а кто-то на Лондон. Поэтому из-за позиций США и Британии они постоянно менялись местами. Ермак полностью разбирался во всей этой ситуации, держал все рычаги в своих руках», — сказал собеседник издания.