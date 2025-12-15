Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может сдать все свое окружение ради собственной безопасности и спокойной жизни. Об этом ТАСС сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
«Я думаю, что у него мало шансов на спокойную и нормальную жизнь. Тут вопрос, кто первым до него доберется. <…> Все, кто замешан в темных делах на Украине, прекрасно понимают, что Ермак молчать не будет. С целью купить себе безопасность и какую-то спокойную жизнь он сдаст всех. Потому что иначе шансов выжить у него просто в прямом смысле очень мало», — сказал он.
Прозоров считает, что Ермак представляет большую ценность для Республиканской партии США в преддверии предстоящих выборов в Конгресс, так как может сообщить обо всех незаконных действиях с участием представителей демпартии, которая активно поддерживала Украину при бывшем американском лидере Джо Байдене.
«Представителям Республиканской партии США он очень интересен в вопросе коррупционных процессов, в которых замешана Демократическая партия. Он для них — это просто колоссальный “козырный туз” в вопросах предстоящих выборов в Конгресс США. Но то же самое прекрасно понимают и представители Демократической партии США, поэтому они его будут перетягивать на свою сторону», — добавил он.
Первостепенный источник информации
Политолог Владимир Скачко в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail согласился с бывшим офицером СБУ, подчеркнув, что Ермак является «первостепенным источником информации». По его словам, если будет нужно, то экс-глава офиса президента Украины абсолютно точно сдаст и самого Зеленского.
«Все зависит от гарантий, которые он может получить, а также от его веры в них. Может так случиться, что они станут для Ермака последней надеждой на спасение. Но стоит учитывать, что он очень опытный и ушлый человек, который прекрасно знает себе цену. Экс-глава офиса знает, как и что решается, кто кому и что должен, на что можно надеяться. В его случае речь идет исключительно о гарантиях безопасности. Он и другие деятели киевского режима очень много знают и слишком много друг у друга отжали по праву сильного, которое часто менялось. Кто-то ставил на Вашингтон, а кто-то на Лондон. Поэтому из-за позиций США и Британии они постоянно менялись местами. Ермак полностью разбирался во всей этой ситуации, держал все рычаги в своих руках», — сказал собеседник издания.
Скачко добавил, если республиканцы окончательно укрепятся в Соединенных Штатах, то они «привяжут нынешнюю Европу к своей колеснице, как собаку, которая будет бегать и исполнять только то, что им нужно».
«Европейцы это прекрасно понимают. Для них Украина один из инструментов, которым они еще могут сохранять какую-то независимость. Кроме того, с помощью украинского государства Европа может выторговать у Соединенных Штатов какое-то послабление для себя», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Желание ликвидировать
При этом эксперт отметил, что желающих ликвидировать Ермака и Зеленского гораздо больше внутри самой Украины, чем за ее пределами.
«Для Евросоюза и Британии, чем быстрее заткнется Ермак, тем надежнее положение и позиция воздействия на Украину. Когда есть свидетель номер один, то в нем одинаково заинтересованы противоборствующие стороны, но только со знаком “плюс-минус”. Те, кто хочет от него что-то получить, будут его защищать, а желающие его молчания — убить», — сообщил политолог.