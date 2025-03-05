Эксперт Колмановский: Модные виды психотерапии нужны для зарабатывания денег

Такой стала реакция профессионального психолога на набирающие обороты необычные методы психотерапии — добаюкивание и «папатерапию». С их помощью будто бы удается исцелить детские травмы. Участники сеансов воссоздают друг с другом момент рождения, а также ситуации из детства, что, по мнению организаторов терапии, «учит женщин доверять мужчинам и обрести чувство опоры». Сеанс «лечения» выглядит так: женщину подвешивают в гамаке, который символизирует матку. В процессе тренинга подготовленные «папы» взаимодействуют с «дочками»: клиенты «рождаются» — выползают из гамаков с повязкой на глазах и без помощи рук.
«Это, конечно, звучит как полное шарлатанство, мракобесие», — убежден Колмановский.
Эксперт назвал такую «психотерапию “бескорыстной любовью к деньгам”. Он подчеркнул, что проблемы людей в отношениях с другими людьми, связаны с той опаской, которую они получили в детстве.
«Родители то хвалили ребенка, то ругали, то обнимали, то наказывали. Отсюда развивается глубинная неуверенность в себе. А описанные выше меры ничего общего с психотерапией не имеют. Не знаю, могут ли эти методы усугубить проблему, но помочь точно не могут», — предупредил врач.