Эксперт: кого ИИ заменит первым и почему на первых порах мы этого почти не заметим

«Недавно на Конференции по искусственному интеллекту услышал сравнение происходящих изменений, их влияния на развитие разных отраслей с реализацией космической программы. Действительно, ее проекты сильно тогда изменили мир. Но обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги: искусственный интеллект намного, просто намного более прорывная, всеохватывающая, как еще говорят, сквозная технология», — заявил он. Он подчеркнул, что период технологической трансформации уже наступил и «буквально ворвался в нашу жизнь». По его словам, ИИ не просто автоматизирует отдельные задачи, но и коренным образом меняет значимость профессий и сам рынок труда.