Эксперт: кого ИИ заменит первым и почему на первых порах мы этого почти не заметим

Перспективы развития
Выступая перед губернаторами и членами правительства на заседании Госсовета, президент России Владимир Путин рассказал о перспективах развития ИИ в России.
«Недавно на Конференции по искусственному интеллекту услышал сравнение происходящих изменений, их влияния на развитие разных отраслей с реализацией космической программы. Действительно, ее проекты сильно тогда изменили мир. Но обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги: искусственный интеллект намного, просто намного более прорывная, всеохватывающая, как еще говорят, сквозная технология», — заявил он. Он подчеркнул, что период технологической трансформации уже наступил и «буквально ворвался в нашу жизнь». По его словам, ИИ не просто автоматизирует отдельные задачи, но и коренным образом меняет значимость профессий и сам рынок труда.
«Значительно увеличится спрос на специалистов высшего уровня, в то время как искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней, в том числе креативного и даже интеллектуального труда», — сказал президент. В первую очередь, изменения затронут оптовую и розничную торговлю, финансовый и страховой сектор, а также госуправление.
Одновременно глава государства указал на острейший кадровый дефицит в ключевых для экономики отраслях, при исторически низкой безработице в 2,2%. «Важно обеспечить людям понятный для них профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни», — поручил чиновникам Путин, высказавшись о необходимости перераспределения трудовых ресурсов в промышленность, IT и науку.
Президент связал успех адаптации к эпохе ИИ с глубокой реформой образования. Он предложил сформировать рейтинг 100 худших образовательных организаций для их последующей реорганизации и оказания помощи. Но главный фокус должен быть смещен на развитие у людей навыков, которые машине недоступны.
«Ни в коем случае нельзя допустить ситуацию, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать», — предостерег Путин. Он призвал обучать школьников и студентов критическому мышлению и умению оценивать работу ИИ, чтобы они могли «поймать на лжи» нейросеть. По словам президента, для этого нужно обновлять программы и массово переподготавливать педагогов.
Как отметил ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков, ИИ-модули уже внедряются во все вузовские программы. Однако, как следует из выступления Путина, задача теперь гораздо шире: создать работающую национальную систему, которая позволит десяткам миллионов россиян не остаться за бортом технологической революции, а найти в ней новое место.
Эволюция технологии
Профессор Финансового университета Александр Сафонов считает, что в ближайшей перспективе ИИ не произведет революции, а его главное воздействие будет ограничено сферой финансов и постепенным «вымыванием» низкоквалифицированных специалистов вроде части бухгалтеров. А вот заменить живого врача или учителя технологии не смогут еще очень долго.
«На сегодняшний день влияние ИИ имеет в основном ограниченный характер и связано с работой с большим количеством инвесторов», — заявил Сафонов. Он считает, что первыми изменения почувствуют финансисты: «На кого это может повлиять? Скорее всего, частично это затронет брокеров. Это расширяет возможности для банков полагаться на предположения искусственного интеллекта о приобретении и продаже ценных бумаг». Главный эффект будет в ускорении обработки данных, а не в массовых увольнениях, прогнозирует эксперт.
Профессор выразил уверенность в том, что в социально значимых сферах, таких как медицина, образование и наука, искусственный интеллект так и останется лишь вспомогательным инструментом. В качестве примера он привел педиатрию, заявив, что ИИ не способен заменить человеческий интеллект врача, поскольку для лечения «надо руками пощупать, глазами посмотреть, с пациентом поговорить». По его словам, аналогичная ситуация характерна и для профессий учителя и ученого.
В то же время, по мнению эксперта, основным последствием автоматизации в ближайшие годы станет сокращение рутинных операций, которые ранее выполняли, например, младшие бухгалтеры. Он пояснил, что такие задачи, как выписка документов или работа узких специалистов в бухгалтерии, переведены на автоматизированные системы, а значит, справляться с ними теперь может меньшее количество сотрудников.
Сафонов также допустил, что ИИ может быть полезен для регулирования дорожного движения или управления транспортом на строго заданных маршрутах, таких как метро или трамвайные линии. Однако, по его мнению, массовая замена водителей и курьеров автономными системами — дело отдаленного будущего.
По мнению профессора, вскоре появится новая востребованная ниша — специалисты по контролю за самим ИИ. «Любая система имеет определенный процент отказов. И соответственно нужны будут специалисты, которые будут находить эти ошибки и их устранять», — отметил он. При этом проблема некритичного доверия к нейросетям уже очевидна в вузах, где студенты сдают работы с выдуманными источниками.
Самыми перспективными направлениями для прорыва Сафонов назвал не офисы, а медицину и заботу о людях. «Это крутейшее направление будет в ближайшее время, которое связано с тем, что человечество стареет, — пояснил эксперт. — Нужно будет в большей степени замещать физический труд и решать проблему, например, одиночества», — пояснил эксперт.
Главный же вывод профессора касается образования. Чтобы не стать «людьми-автоматами», способными лишь нажимать кнопки, система обучения должна развивать то, что машине недоступно — критическое мышление и умение ставить задачи.
«Если человек умеет думать, у него есть критическое мышление, то ему работать в эпоху ИИ достаточно просто», — заключил Сафонов, призвав вернуть в программы базовые дисциплины вроде логики и философии, которые учат отличать правду от вымысла, даже если его создал искусственный интеллект.ы4.