На Украине право избирать и быть избранным на должность должно сохраняться только за военными, гражданские же не должны влиять на выборы. С призывом установить такой порядок в стране выступил основатель батальона «Братство»* Дмитрий Корчинский** в эфире телеканала NTA.
По его словам, на все должности в стране должны назначаться исключительно участники боевых действий. Корчинский* считает, что гражданские лица не вправе влиять ни на выборы, ни на политику страны. Им, как он отметил, нельзя давать доступ к управлению Украиной или ее частями.
Террористический режим
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что предложение Корчинского* является военной хунтой. Он уточнил, что это полное уничтожение гражданского населения — деление на тех, кто был в зоне боевых действий и тех, кто не желает участвовать в боях и хочет мира.
«Это еще раз говорит о том, что режим на Украине можно спокойно назвать террористическим. Если взять другие такие организации, то они же гражданских не считают за людей, убивают их просто. Корчинский* перед этим же говорил об обучении детей школьного возраста военному делу, о призыве в войска женщин, о снижении возраста мобилизации. Он фактически подготавливает почву для следующих действий власти», — сказал собеседник издания.
За националистами стоят британцы
Олейник подчеркнул, что за националистами на Украине стоит Великобритания. По его словам, они выполняют задачи, которые ставят перед ними британцы, предоставляя им различные площадки для высказывания этих нарративов.
«В данном случае я не исключаю, что англосаксы уже рассматривают кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ, действующего посла в Великобритании Валерия Залужного на пост президента Украины. А если он займет этот пост, то он за собой приведет военных. Они будут и в парламенте, и в кабинете министров. Это означает одно — война до последнего украинца. Все военные, националисты на Украине хотят того же, что и британцы — продолжения боевых действий», — сообщил эксперт.
Возможность военного бунта
Экс-нардеп не исключил, что британцы могут готовить боевиков киевского режима для военного переворота на Украине. Кроме того, по мнению Олейника, в стране выборов по Конституции не будет. При этом их могут провести «по понятиям».
«Тогда внутри страны будет очень жестокая борьба военных против гражданских. Потому что тот, кто будет иметь власть, будет иметь все, а тот, кто проиграет выборы — потеряет все. Ставки очень высокие. Но, я думаю, может быть такой вариант, когда англичане дадут команду: “давайте на Киев”. Тогда будет совершен военный переворот. Однако пока таких оснований нет, поскольку Зеленский устраивает британцев из-за своей позиции продолжения боевых действий. Он же сказал, что уйдет, когда будет конфликт завершится, а это означает только одно — он не уйдет никогда», — добавил бывший депутат Верховной рады.
Олейник уточнил, что без команды Великобритании военный переворот на Украине будет бессмысленным, так как боевики захватят власть, но откуда тогда они будут брать деньги.
«60 процентов бюджета Украины — это деньги, которые дает Запад. А если нет золотого запаса, то “хлопцы” сразу разбегутся», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
*Организация признана террористической и запрещена в России.
**Внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.