Эксперт: могут ли националисты совершить переворот на Украине

«Тогда внутри страны будет очень жестокая борьба военных против гражданских. Потому что тот, кто будет иметь власть, будет иметь все, а тот, кто проиграет выборы — потеряет все. Ставки очень высокие. Но, я думаю, может быть такой вариант, когда англичане дадут команду: “давайте на Киев”. Тогда будет совершен военный переворот. Однако пока таких оснований нет, поскольку Зеленский устраивает британцев из-за своей позиции продолжения боевых действий. Он же сказал, что уйдет, когда будет конфликт завершится, а это означает только одно — он не уйдет никогда», — добавил бывший депутат Верховной рады.