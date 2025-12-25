«Европейцы дают деньги, а их получение надо обеспечить кровью. Поэтому было принято решение втихаря усилить мобилизацию. Среди таких мероприятий, например, действительно частично снять бронь с тех предприятий, которые платили низкие зарплаты. То есть существуют условия, чтобы заработная плата соответствовала условиям бронирования. Второе, на Украине лишили права на второе образование, потому что очень много желающих получить второе образование, что давало бронь. Кроме того, сейчас в целом на Украине уклоняются от призыва где-то порядка двух миллионов людей, которых должны были уже отправить на фронт. Также там около 400 тысяч дезертиров, которых надо выловить и отправить назад», — сказал собеседник издания.