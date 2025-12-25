Эксперт: когда на Украине ужесточат мобилизацию и призовут женщин

Украинские силовики получили задачу максимально «закрутить гайки» и выдать порядка 2 млн повесток в начале года. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Появились сообщения, что силовикам на Украине поставлена задача максимально “закрутить гайки” и в начале уже 2026 года выписать порядка 2 млн повесток. На практике это будет просто равносильно всеобщей мобилизации на Украине», — сказала она.
Дипломат отметила, что для затыкания дыр на фронте в Киеве решили ужесточить требования к брони и сократить список болезней, по которым освобождают от мобилизации.
«Также тех, кто добровольно вернулся из самоволки, направляют на Украине в штурмовые подразделения. Вместе с тем подобные меры очевидно едва ли помогут решить системную проблему восполнения потерь в рядах ВСУ», — констатировала Захарова.
Она также обратила внимание на статистику украинских властей, согласно которой, по их же оценкам, «выбор между гибелью на войне или попаданием на несколько лет в тюрьму люди на Украине часто делают в пользу лишения свободы».
Требование Европы
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что в Киеве могли принять решение о выдаче 2 млн повесток, поскольку на этом настояли европейские лидеры. Он уточнил, что Европа очередной раз направит Украине деньги, а взамен нужны человеческие ресурсы на фронте.
«Европейцы дают деньги, а их получение надо обеспечить кровью. Поэтому было принято решение втихаря усилить мобилизацию. Среди таких мероприятий, например, действительно частично снять бронь с тех предприятий, которые платили низкие зарплаты. То есть существуют условия, чтобы заработная плата соответствовала условиям бронирования. Второе, на Украине лишили права на второе образование, потому что очень много желающих получить второе образование, что давало бронь. Кроме того, сейчас в целом на Украине уклоняются от призыва где-то порядка двух миллионов людей, которых должны были уже отправить на фронт. Также там около 400 тысяч дезертиров, которых надо выловить и отправить назад», — сказал собеседник издания.
Он также отметил, что об ужесточении мобилизации на Украине говорит и тот факт, что министр обороны страны Денис Шмыгаль поручил выдать сотрудникам ТЦК (аналог военкомата) табельное оружие.
«Мы же видим, как сопротивляются украинцы, особенно женщины, которые помогают избежать насильственной бусификации. Поэтому это тоже говорит о том, что на Украине будут очень жестко применять все методы для мобилизации», — добавил Олейник.
Снижение возраста
Эксперт не исключил, что в скором времени на Украине снизят возраст мобилизации. Он напомнил, что об этом уже заявлял мэр Киева Виталий Кличко, призывая сделать это до 22 лет. При этом Олейник уточнил, что сложно подсчитать, сколько молодых людей в таком случае попадет под мобилизацию.
«Если ориентироваться на Центральный избирком, то там буквально на днях заявили, что на Украине 33 миллиона избирателей. Из них 7−8 миллионов за пределами страны, также порядка 11−12 миллионов пенсионеров. Поэтому, я думаю, что ресурс Украины составляет где-то около 10 миллионов. Но если вспомнить историю, когда советская армия была под Берлином, то немцы в топку бросали всех — стариков и молодежь. Так может поступить с украинцами и Киев», — заявил политолог.
Обязательная мобилизация женщин
Бывший депутат Верховной рады отметил, что «под раздачу могут попасть и женщины». Он пояснил, что мобилизация может затронуть некоторые специальности.
«Под мобилизацию могут попасть женщины, которые связаны с какими-то техническими профессиями, например, связисты. Пока на добровольной много операторов-женщин задействованы в “управлении БПЛА”. Официально заявляется, что дронами можно управлять чуть ли не из Киева. Но можно вспомнить, что проходила информация, причем, в украинских источниках, что в критических ситуациях именно женщин бросали в штурмовые отряды. Слова бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что если нужно будет защитить Европу, то Украина мобилизует женщин актуальны. Эта тема сейчас прогревается», — подчеркнул экс-нардеп.
Олейник уточнил, что все подобные сценарии усиления мобилизация на Украине можно ожидать уже в ближайшее время.
«По-моему, где-то 14 или 15 января начинает работать парламент на Украине. Поэтому, я думаю, что во второй половине месяца при поступлении первых траншей этой истории дадут ход. Но тут стоит отметить, что если киевский режим будет в этом направлении двигаться, то его ожидает беспощадный бунт», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.